Belgio-Italia 0-1: Spalletti, "Vittoria meritata grazie al gioco e a un gruppo sereno" (Video)

Belgio-Italia 0-1: Spalletti soddisfatto, "Giocare diversamente sarebbe stato inutile. Ambiente sereno grazie a Gravina"





L’Italia di Luciano Spalletti conquista una preziosa vittoria contro il Belgio, imponendosi per 1-0 in una sfida decisiva per le qualificazioni europee. Il successo arriva al termine di una partita equilibrata, decisa da un primo tempo dominato dagli azzurri e da una difesa ordinata nella ripresa. Al termine del match, il CT ha elogiato i suoi giocatori e il supporto ricevuto dalla Federazione, evidenziando l’importanza di un ambiente sereno.





Un primo tempo di qualità, una ripresa di sacrificio

Spalletti ha spiegato la strategia adottata contro una squadra ostica come il Belgio, evidenziando il valore del gioco azzurro: "La nostra strada è il gioco, perché quando proviamo a fare diversamente andiamo in difficoltà. Nel primo tempo siamo stati bravissimi a mantenere il comando del gioco, mentre nella ripresa è diventata una gara aperta, dipendente dagli episodi". Il CT non ha risparmiato complimenti ai suoi per la capacità di adattarsi a un campo difficile e a un avversario fisico come il Belgio: "La tecnica di Bastoni, la solidità di Di Lorenzo e la tenacia di Buongiorno su Lukaku sono state fondamentali".





L’importanza di un ambiente sereno

Uno degli elementi chiave sottolineati da Spalletti è stato il clima positivo all’interno del gruppo. Le parole di Sandro Tonali, che ha parlato di un ambiente sereno e divertente, hanno trovato conferma nelle dichiarazioni del CT: "Il merito è dei dirigenti della Federazione e del presidente Gravina. Dopo l’eliminazione dall’Europeo, Gravina ha mostrato fiducia nei giocatori, senza far pesare quella delusione. Questo ha permesso di costruire un ambiente che oggi ci consente di divertirci e di lavorare con serenità".





Il talento giovane come risorsa

Spalletti ha speso parole di elogio anche per i singoli, sottolineando l’importanza della prestazione di Nicolò Barella e del debutto di Nicolò Rovella: "Barella è perfetto per il ruolo di trequartista, ha qualità e sa interpretare ogni fase del gioco. Rovella, invece, ha dimostrato grande dinamismo e pulizia tecnica, fondamentale per il nostro centrocampo". Il CT ha sottolineato come l’Italia stia costruendo una squadra giovane, con un’identità precisa e orientata al futuro.





Verso la sfida con la Francia

Con questa vittoria, l’Italia arriva all’ultima partita del girone contro la Francia in una posizione di tranquillità, già qualificata. "Era impensabile trovarsi in questa situazione, ma ce lo siamo meritati. Abbiamo affrontato un girone complicato con grande spirito e qualità", ha concluso Spalletti.





La prossima sfida rappresenterà un banco di prova importante per confermare la crescita della Nazionale e consolidare il percorso intrapreso sotto la guida del tecnico toscano.