Calcioscommesse: Letizia e Brignola Prosciolti, Condannati Pastina e Forte

Benevento, arriva la sentenza sul caso calcioscommesse: prosciolti Letizia e Brignola, condannati Pastina e Forte

BENEVENTO, 29 LUGLIO 2024 - La sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale ha emesso la sentenza relativa alla vicenda del calcioscommesse che ha coinvolto quattro calciatori: Gaetano Letizia, Christian Pastina, Enrico Brignola e Francesco Forte. La decisione del collegio giudicante, presieduto da Sica e composto da Pierpaolo Grasso, Gianmaria Cammici, Francesca Paola Rinaldi, Valentina Ramella e Giancarlo Di Veglia, è stata pronunciata dopo l'udienza odierna.

Il Verdetto

Gaetano Letizia ed Enrico Brignola sono stati prosciolti da tutte le accuse, mentre **Christian Pastina** e Francesco Forte sono stati condannati. Per Pastina, la condanna consiste in due anni di squalifica e un'ammenda di 15.000 euro, mentre Forte dovrà scontare nove mesi di stop e pagare una multa di 6.000 euro.

Le Richieste della Procura Federale

Le decisioni del Tribunale hanno quasi completamente ribaltato le richieste della Procura Federale, che aveva proposto severe pene per Letizia e Brignola: rispettivamente tre anni e sei mesi per il difensore napoletano e tre anni per il calciatore sannita. La Procura aveva invece mostrato una certa clemenza nei confronti di Pastina e Forte, apprezzando i loro tentativi di collaborazione. Per Pastina, aveva chiesto due anni di squalifica, con uno di questi da commutare in prescrizioni alternative, mentre per Forte aveva proposto sei mesi di squalifica e sei mesi di servizi sociali.

Prossimi Passi

Il Tribunale Federale Nazionale ha dieci giorni per depositare le motivazioni della sentenza. Successivamente, le parti interessate avranno sette giorni per presentare eventuali ricorsi dinanzi alla Corte d'Appello Federale. È importante notare che il ricorso non sospende l'esecutività della sentenza: le squalifiche per Pastina e Forte sono immediatamente operative.

Implicazioni per il Benevento

Queste decisioni avranno un impatto significativo sul Benevento, che dovrà affrontare l'assenza di due giocatori importanti. La società dovrà riorganizzare la squadra per sopperire alle mancanze e affrontare il prossimo campionato senza Pastina e Forte.

Il caso calcioscommesse di Benevento ha visto un mix di assoluzioni e condanne, con il Tribunale Federale Nazionale che ha preso una decisione equilibrata tra le richieste della Procura e le difese presentate dai legali dei calciatori. Il proscioglimento di Letizia e Brignola rappresenta un sollievo per i tifosi, mentre le condanne di Pastina e Forte pongono nuove sfide per la squadra.