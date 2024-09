Bilancio positivo per l'estate pentonese: eventi di successo e grande partecipazione

PENTONE - È il momento di fare i conti…e non si tratta di certo di saldi negativi, anzi piuttosto di numeri che soddisfano e fanno ben sperare.

L’estate pentonese organizzata dal Comune di Pentone e promossa dal suo Direttore Artistico, Amerigo Marino, dalle associazioni locali e sostenuta anche dalle attività commerciali, è stata un successo sotto tutti i punti di vista.

Circa 20 serate tra Pentone centro e i suoi quartieri periferici, con tanta qualità e partecipazione.

Serate che hanno portato nel centro pedemontano migliaia di presenti deliziati dall’atmosfera, dall’accoglienza e anche dall’offerta musicale e di intrattenimento.

Il clou sicuramente, la Notte Bianca del 17 agosto, organizzata con la Pro Loco del neo presidente, Alfio Riccelli, che ha visto anche la partecipazione della Banda “Città di Pentone” e di tanti altri momenti di spettacolo e cultura.

Il calendario delle manifestazioni è stato garantito non solo grazie ai fondi comunali, ma anche con il finanziamento ottenuto dalla Regione Calabria, Dipartimento Turismo, con la Legge 13/85.

Pentone tra i pochi comuni dunque che hanno saputo creare un calendario piacevole e diversificato offrendo agli emigranti di rientro, ai Pentone residenti, nonché ai tanti provenienti dai paesi limitrofi, serate di sano intrattenimento musicale, culturale e artistico.

Grande la soddisfazione dell’amministrazione con a capo il sindaco, Vincenzo Marino, che evidenzia la continuità di programmazione negli ultimi anni e un’offerta che si è sempre rinnovata e ampliata.

“ Tante cose positive da ricordare, menzionare e sostenere anche per il futuro, in primis le collaborazioni che si sono rigenerate ed alcune create ex novo, ma alcune da rivedere, come la gestione degli orari degli intrattenimenti e dei servizi che vanno potenziati a ridosso di questi eventi.

Siamo però pronti a cogliere entrambi gli aspetti, criticità e positività, per fare di Pentone un centro sempre più accogliente e attrattivo.”