Bimba dimessa dall'ospedale muore a casa: indaga la procura

GENOVA - Una bambina di appena un anno è morta improvvisamente nella sua casa, situata in un paese dell’entroterra genovese, poche ore dopo essere stata dimessa dall'ospedale di Lavagna.

Il decesso, avvenuto nella notte, è stato causato da una crisi intestinale che ha provocato un arresto cardiaco.

Il primo malessere della piccola si è manifestato la sera precedente, con dolori addominali acuti che hanno spinto i genitori a correre al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna.

I medici, dopo aver effettuato gli accertamenti iniziali, hanno ritenuto opportuno dimettere la bambina, che è stata riportata a casa dai genitori.

Tuttavia, durante la notte, la situazione è precipitata: i dolori sono tornati, e la bambina ha iniziato a piangere di nuovo.

I genitori, disperati, hanno chiamato immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, la Croce Rossa e l’elisoccorso dei Vigili del Fuoco, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

La bambina è stata trovata già priva di vita tra le braccia del padre.

Ora, la procura di Genova ha aperto un’indagine per fare luce sull'accaduto.

La cartella clinica della piccola, redatta dai medici del pronto soccorso, è stata sequestrata per verificare eventuali negligenze o errori nel trattamento ricevuto.

Sarà eseguita un'autopsia per determinare con certezza le cause della morte, mentre la comunità locale si stringe attorno ai genitori, un operaio edile e una casalinga, devastati dal dolore.

Tra le domande che affiorano c'è il motivo per cui la bambina non sia stata trasferita immediatamente all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, nonostante il pronto soccorso di Lavagna rientri nel protocollo "Gaslini diffuso", che prevede la gestione avanzata dei casi pediatrici in collegamento con l'istituto specializzato.

I genitori, straziati, cercano risposte che solo l'inchiesta in corso potrà fornire.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Chiavari, mentre la salma della piccola, una volta effettuata l’autopsia, sarà restituita ai genitori per le esequie. (Ansa) (Immagine archivio)