Bonini racconta il suo gol vittoria: "Un'emozione incredibile per me e per il Catanzaro" (Video)

Il Catanzaro trionfa al Ceravolo con una vittoria sofferta ma meritata contro il Brescia, finita 2-1. A decidere il match è stato il difensore Bonini, autore del gol che ha fatto esplodere di gioia i tifosi giallorossi. Nel dopogara, il protagonista ha condiviso le sue emozioni e riflessioni su una serata indimenticabile.





"Una vittoria che ci serviva"





"È una gioia enorme per me, ma soprattutto per la squadra. Dopo una serie di pareggi, avevamo bisogno di questa vittoria. Era importante vincere oggi," ha dichiarato Bonini. "La partita è stata subito in salita, ma siamo stati bravi a reagire."





Il Brescia, infatti, era passato in vantaggio su una ripartenza rapida, un episodio su cui lo stesso Bonini si assume parte della responsabilità: "Il loro gol è stato più un nostro errore che un loro merito. Ma in quei momenti non c’è tempo per pensarci troppo: rimetti la palla al centro e riparti. Questo abbiamo fatto, ed è andata bene."





Un esordio da protagonista





Bonini è una delle sorprese più piacevoli di questa stagione. Arrivato in estate, il difensore si è imposto rapidamente in un gruppo già rodato, trovando il suo spazio da titolare e contribuendo con prestazioni solide.





"Quando sono arrivato a luglio, ho portato con me tanta voglia di dimostrare, ma anche la serenità di accettare qualsiasi ruolo mi fosse richiesto. La mia priorità è sempre stata il bene del Catanzaro," ha spiegato. "Iniziare così bene è stato un sogno. Non me lo aspettavo, ma mi sono fatto trovare pronto."





Un gol speciale e una dedica





Il gol vittoria è arrivato su un assist inaspettato da un compagno di reparto, un evento raro per un difensore come Bonini: "Siamo scoppiati a ridere dopo il gol! L’assist è stato perfetto, devo fare i complimenti a lui."





Quanto alla dedica per questo primo sigillo stagionale, Bonini non ha dubbi: "Ai miei compagni e alla mia famiglia. Sono il mio punto di riferimento."





Il Catanzaro riparte con grinta





Con questa vittoria, il Catanzaro si rilancia in campionato, mostrando una capacità di reazione che fa ben sperare per il proseguimento della stagione. Per Bonini e i suoi compagni, il successo contro il Brescia è solo un punto di partenza, ma certamente una serata che resterà nella memoria di tutti i tifosi giallorossi.