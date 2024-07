Botricello rinasce: Il mercato si sposta nella Piazza Centrale sotto l'iniziativa del Sindaco Puccio

Botricello, il mercato si sposta nella Piazza Centrale

BOTRICELLO - Via libera allo spostamento del mercato nella piazza centrale di Botricello. A partire da questo giovedì i commercianti ambulanti si sposteranno da viale Europa a Corso De Riso e Piazza Pertini, così come voluto dall'Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Saverio Simone Puccio.

È stata una scelta fortemente voluta che fa parte del programma amministrativo della maggioranza con l'obiettivo di valorizzare la zona centrale del paese e dare linfa al commercio che aveva bisogno di servizi di maggiore qualità. Lo spostamento è avvenuto dopo una serie di incontri con i commercianti ambulanti che hanno condiviso le soluzioni proposte dall'Amministrazione.

La nuova collocazione può contare anche su un apposito piano di sicurezza, con le procedure seguite dal SUAP e dall'Ufficio Tecnico con il contributo dell'assessore Emanuele Carello. La Polizia locale si occuperà delle attività connesse, mentre i primi giorni serviranno anche per testare eventuali esigenze aggiuntive.

"L'obiettivo di questa Amministrazione Comunale - ha detto il Sindaco Puccio - è quello di stimolare le attività commerciali, siano esse fisse o ambulanti, in una realtà come quella di Botricello dove il commercio ha sempre rappresentato uno dei punti di forza dell'economia locale. Collocare il mercato settimanale nel centro del paese è un segnale chiaro per lo sviluppo e la crescita della nostra comunità, consapevoli che questa decisione possa rappresentare anche un momento sociale e di aggregazione".

IL SINDACO

Saverio Simone Puccio