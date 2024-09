Botricello, l’Ufficio Postale sarà potenziato con il progetto Polis

BOTRICELLO - L’Ufficio Postale di Botricello è stato inserito nel programma nazionale Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale promosso dal Governo. Lo ha reso noto il direttore generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco rispondendo alla richiesta di informazioni avanzata dal deputato Domenico Furgiuele, segretario della nona Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera.

Era stato il Sindaco Saverio Simone Puccio, insieme al consigliere comunale Marco Stirparo, a sollecitare il deputato calabrese per i gravi disservizi registrati nell’ufficio della cittadina ionica.

Dopo avere ricevuto una corposa relazione, l’On. Furgiuele ha chiesto l’intervento del direttore generale della società, ottenendo la conferma dell’importante investimento che comprende anche la sostituzione dell’ATM Postamat con un dispositivo di nuova generazione.

Il progetto Polis è stato fortemente voluto dal Governo per favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri con popolazione al di sotto dei quindicimila abitanti. Il Sindaco Puccio aveva anche partecipato a Roma alla presentazione del progetto avvenuta alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni.

Il consigliere Stirparo, delegato dal Sindaco per questa tematica, ha ringraziato “il deputato Furgiuele per avere portato avanti la nostra iniziativa di potenziamento dell’Ufficio Postale di Botricello”. Il Sindaco Puccio ha aggiunto: “Sin dall’inizio abbiamo seguito con attenzione le problematiche dell’Ufficio Postale, anche per via del Postamat esistente che risulta essere tra i più vecchi tra quelli ancora in uso. Le interlocuzioni istituzionali che abbiamo avviato ci permettono di affrontare i problemi con risolutezza e l’intervento dell’On. Furgiuele, che ringrazio per la sensibilità dimostrata, ci consente di raggiungere un obiettivo importante. Continueremo a vigilare – ha concluso il Sindaco - sull’attuazione del progetto che dovrà essere avviato nei prossimi mesi”.