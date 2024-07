Botricello: luce in fondo al tunnel con la riduzione dell'IMU

Un Piccolo Ma Dignificativo Passo: la comunità di Botricello riceve un sospiro disSollievo con la nuova delibera comunale

BOTRICELLO - Nonostante la crisi che attanaglia anche gli Enti locali per i diversi tagli e l’aumento dei costi, l’Amministrazione comunale di Botricello ha ridotto l’aliquota dell’IMU.

La delibera è stata approvata dal Consiglio Comunale e tiene conto della volontà della maggioranza di offrire “un piccolo segnale di ripresa e di incoraggiamento nei confronti della comunità botricellese”, tenendo conto che “dopo circa un decennio riusciamo a vedere il segno ‘meno’ sul calcolo dei tributi, riusciamo ad avere un piccolo risparmio annuale che, rapportato all’enorme sacrificio che siamo stati chiamati a sostenere, diventa il segno di una ripresa tangibile e dell’allontanamento dal periodo più buio e difficile della storia amministrativa botricellese”.

La pratica, con la riduzione dall’1,06% al 1,04%, è stata seguita e presentata dal vicesindaco con delega al Bilancio Giovanna Puccio ed è stata votata all’unanimità dai consiglieri presenti.

Il vicesindaco ha spiegato che “i cittadini di Botricello hanno vissuto anni difficili in cui le tariffe applicate sui tributi locali sono state massimizzate per colmare i deficit derivanti dal dissesto che, a sua volta, subentrava per riparare i danni di una errata gestione amministrativa.

Tutti – ha aggiunto la vicesindaco - siamo stati chiamati a corrispondere delle cifre altissime che finivano per pesare sulla vita pratica di ognuno di noi. Questo è stato il periodo del dissesto, è stato il prezzo che abbiamo pagato per evidenti sbagli della gestione amministrativa. Oggi dopo diversi anni possiamo guardare avanti con fiducia, e possiamo pian piano ottenere dei piccoli vantaggi derivanti dai sacrifici fatti”.

Il Sindaco Saverio Simone Puccio ha sottolineato che questo intervento è il frutto delle “scelte oculate di questa Amministrazione comunale, compiendo un gesto di grande valore simbolico e di attenzione nei confronti della popolazione”. La nuova aliquota più bassa riguarda terreni agricoli, aree edificabili, immobili ad uso produttivo di categoria D e tutti gli altri immobili diversi dall’abitazione principale.

La minore entrata del bilancio sarà compensata sia dall’oculatezza dell’Amministrazione nella spesa pubblica, sia dalle attività di recupero dell’evasione tributaria. Nel frattempo, si è già a lavoro per valutare ulteriori riduzioni delle imposte tributarie nei prossimi bilanci di comunali.