Bovalino-Cultura: Sarà inaugurata domani alle ore 20.45 la nuova Piazza "Gaetano Ruffo"

BOVALINO (RC), 12 LUG - Il Sindaco chiama a raccolta tutta la cittadinanza. Non solo Gaetano Ruffo, eroe risorgimentale, ma riportati alla luce anche i resti della "Torre Scinosa" (torre di avvistamento datata 1607).

Il momento tanto atteso dalla comunità bovalinese è arrivato! Infatti, domani sera con inizio alle ore 20.45, la nuova Piazza “Gaetano Ruffo” sarà ufficialmente inaugurata e messa a disposizione della cittadinanza. Particolarmente euforico il Sindaco, Vincenzo Maesano e tutta la sua amministrazione, che hanno diramato l’invito a partecipare a tutta la cittadinanza. Poche ma significative le parole scritte nel post che il primo cittadino ha postato sul proprio profilo facebook: “Non servono parole per descrivere la nuova Piazza Gaetano Ruffo. Storia e Cultura unite per rendere magico uno spazio per la nostra Bovalino. Vi aspettiamo numerosi per l’inaugurazione con cenni storici e momenti ricreativi. 13 luglio 2024 dalle ore 20.45 per apprezzare e non calpestare la storia!”

IL PROGRAMMA:

ore 20.45: Accensione della pubblica illuminazione e dei fasci luminosi tricolori verso la statua di Gaetano Ruffo (realizzata dal Maestro La Seta);

0re 20.50: Cerimonia di taglio del nastro a bordo piazza accompagnato dall’Inno di Mameli;

ore 21.00: Saluti istituzionali da parte del Sindaco del Comune di Bovalino, Avv. Vincenzo Maesano:

0re 21.30: Solenne benedizione della Piazza e della Statua; ore 21.40: Intervewnti: Arch. Antonio Borgia, progettista riqualificazione e messa in sicurezza piazza “Gaetano Ruffo”; Prof.ssa Marilisa Morrone, archeologa; Presidente Istituto per la storia del Risorgimento Sez. di Reggio Calabria, Vincenzo De Angelis; Modera Pasquale Blefari, Assessore alla Cultura del Comune di Bovalino.

Ore 22.00: Live Music – “Piccadilly Band”

In esposizione, giornalino scolastico sul Risorgimento (a.s. 1960/61 coordinato dal Maestro Giovanni Ruffo) donato, per l’occasione, all’Amministrazione Comunale dall’Insegnante Mariamarcella Ruffo.

In esposizione, documenti storici e foto storiche della Torre Scinosa e della Piazza a cura della Consulta Giovanile del Comune di Bovalino, in collaborazione con l’Assessore alla Cultura e l’Archivio Storico Comunale.

Pasquale Rosaci