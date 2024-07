Bovalino-Pro Loco: 3-4 agosto 2024, appuntamento con la musica ed il divertimento.

BOVALINO (RC), 23 LUG - L’estate bovalinese 2024 entra nel vivo, e dopo i primi appuntamenti già vissuti con i saggi realizzati dalle varie scuole di danza locale ed i primi incontri culturali svolti nella nuovissima e bella Piazza Gaetano Ruffo, stavolta è il turno dell’intrattenimento musicale organizzato per la seconda stagione consecutiva dalla locale Pro Loco ben diretta dal suo Presidente, Antonella Muscatello.

Il 3 e 4 agosto 2024 saranno due giornate dedicate esclusivamente all’intrattenimento musicale e al conviviale street food che già in passato ha riscosso un notevole successo di pubblico. L’evento, che si svolgerà nella centrale Piazza Camillo Costanzo, è stato patrocinato dalla Regione Calabria, dal Consiglio Regionale e dal Comune di Bovalino. Saranno due giorni intensi e pieni di sorprese -fanno sapere dal coordinamento della Pro Loco-, la piazza si trasformerà in un enorme palcoscenico dove troveranno alloggiamento musica, divertimento e cultura enogastronomica, tutti elementi che faranno da richiamo per i tanti turisti che già d’ora affollano i nostri siti turistici.

Si tratta in pratica di eventi che renderanno l’estate bovalinese 2024 più appetibile e godibile sotto ogni punto di vista, non solo per i cittadini locali ma anche, e soprattutto, per i tanti turisti giunti già a Bovalino e nei paesi limitrofi. Il programma è stato elaborato in totale autonomia dalla Pro Loco che, qualora ce ne fosse ancora bisogno, ha dimostrato ancora una volta di avere innalzato il livello qualitativo puntando ad eventi strutturati in maniera da incontrare sempre più il favore dei cittadini.

Si parte il 3 agosto con inizio alle ore 20 con la presentazione del libro dal titolo “Il mito Carminello e la storia della curva”; nel corso dell’incontro Carminello Quartuccio, storico capo ultras, racconterà le sue esperienze trascorse in oltre 30 anni di attività svolte con il microfono in mano davanti alla mitica Curva sud della Reggina e, quindi, del Granillo. A seguire ci sarà l’atteso concerto del musicista e cantautore calabrese Cosimo Papandrea, vero cultore della musica tradizionale calabrese e scopritore di numerosi strumenti musicali che venivano usati un tempo e da lui successivamente riproposti.

L’evento clou della due giorni sarà poi svolto il 4 agosto, con inizio intorno alle ore 21 circa, dove a prendere la scena saranno prima i vari Dj set che vedranno alternarsi alla consolle i noti dj locali, sempre inclini ad infiammare la piazza con le loro performance. Subito dopo, intorno alla ore 22.30, sarà la volta dell’attesissimo spettacolo messo in scena da “I Nostalgia 90”, spettacolo che s’ispira alla musica anni ’90 e che ha già tagliato il traguardo delle 200 date annuali. Un Dj set esplosivo caratterizzato dalla presenza di ballerine, effetti speciali ed un’animazione e ambientazione unica nel suo genere. Sarà in pratica un viaggio intenso nel mondo degli anni ’90 da rivivere in una notte magica e piena di ricordi ed energia.

In entrambe le serate non mancheranno le postazioni adibite ad aree cocktail e food & dink, e quelle adibite ad aree gioco per i bambini. Bovalino vi aspetta…numerosi!

Pasquale Rosaci