Bovalino-Volontariato: Partito l’appuntamento con il “Volontariato” (19-20 luglio 2024).

BOVALINO (RC), 20 LUGLIO 2024 - Grande appuntamento a Bovalino, in Piazza Canceglia, per la due giorni dedicata al servizio di “Volontariato” (venerdì 19/7 e sabato 20/7), denominato “La festa del Volontariato della Jonica-l’Arte del Noi: dire, fare, sentirsi comunità”. Le Associazioni che hanno aderito con entusiasmo all’invito sono in tutto 12: “Adisco Locride”, di Ardore; Auser “Noi ci siamo…”, di Bovalino; “Avis Comunale”, di Bovalino; “5D”, di Bovalino; “Croce Viola”, di Mammola; “Don Pino Puglisi”, di Bovalino; “Elena Romeo-Ass. Culturale”, di Bovalino; “Ass. Infiorata Borgo Antico”, di Bovalino; “Saved Marve”, di Ferruzzano; “Thallemici-Locri”, di Locri; “Unitalsi Calabrese”, sottosezione di Bovlaino; “VII Coorte Aib”, di Grotteria. Tantissimo il materiale informativo distribuito e quello messo in esposizione in appositi pannelli (dipinti, locandine e fotografie).

I volontari i presentano al pubblico con i loro stand informativi, pronti a raccontare le loro esperienze, a informare i cittadini sui loro servizi e raccontare le loro conoscenze maturate negli anni sul campo. Il patrocinio è dato dal Comune di Bovalino che ha fornito anche il supporto logistico necessario a rendere fluida ed accogliente l’area allestita con gli stand.

La manifestazione è stata organizzata allo scopo di promuovere ed incoraggiare il volontariato e la solidarietà delle persone alle politiche sociali, familiari e con disabilità; tra l’altro si tratta di un ambito che non sempre riceve la giusta attenzione, soprattutto da parte della istituzioni che spesso latitano e non consentono ai sodalizi di diffondere per come vorrebbero il termine tanto amato del “NOI”, termine che rappresenta il faro illuminante della loro speciale e meritoria attività civica e sociale.

Il programma:

Venerdì 19/7: ore 20.30 raduno dei Volontari e delle Volontarie. Attività “Il corpo: poesia nello spazio”-laboratorio a cura di Vincenzo Mercurio; ore 21.45 Inaugurazione e saluti istituzionali; ore 22.00 Reading a cura dei Volontari e delle Volontarie. Apertura del villaggio del volontariato con attività di animazione; ore 23.30 “Non mi rompete le bolle”, spettacolo di bolle di sapone a cura di Pascal Slava.

Sabato, 20/7: ore 21.30 apertura del villaggio del volontariato; con attività di animazione; ore 22.3. “Acomo” spettacolo teatrale di Tiziana Bianca Calabrò, con Renata Falcone, regia di Basilia Musolino, Compagnia teatrale “Ucriu” e teatro “Proskenion”; ore 23.30 Momento conclusivo e riconoscimenti.

Poco prima dell’apertura degli stand abbiamo incontrato alcuni responsabili che hanno dichiarato: “L’anno scorso siamo stati presenti a Locri ma con un numero inferiore di partecipanti -ha detto l’Avv. Paolo Graziano, Presidente Auser di Bovalino “Noi con voi…”-, mentre questa volta, qui a Bovalino, grazie all’iniziativa portata avanti dal CSV (Centro Servizi Volontariato) di Reggio Calabria e all’adesione delle singole associazioni (maggiormente presenti quelle locali), siamo riusciti ad organizzare una bella manifestazione grazie anche al supporto logistico fornitoci dal Comune che ci ha ospitato all’interno dell’Aula Consiliare nei giorni scorsi. Il numero dei partecipanti avrebbe potuto essere anche superiore, ma confidiamo che grazie alle esperienze maturate in questi ultimi due anni soprattutto, l’anno prossimo l’evento avrà sicuramente una importanza ed una risonanza maggiore. Sono molto contento che l’associazionismo stia prendendo sempre più piede sui territori e soprattutto nel nostro, perché fa quelle cose che sono visibili e che servono alle persone più bisognose, attività, quindi, che non si limitano al dialogo ma concretizzano i loro risultati con la politica del fare e del dare”

“Siamo qui a Bovalino, come CSV, per promuovere ancor più di prima il volontariato sul territorio -ha chiosato, Giuseppe Bognoni, Presidente CSV Reggio Cal.-. Il nostro obiettivo è quello di condividere le attività di prossimità e gentilezza con la gente che abita questi territori, cercando di attivare quella scintilla che consenta di passare dall’io al noi in maniera assolutamente solidale ed inclusiva. Questi due giorni di attività saranno giornate piene di solidarietà e contaminazioni, ed è molto bello che associazioni diverse si mettano insieme per contaminarsi, anche perché ognuno ha la propria storia e la propria identità. E’ chiaro che noi non viviamo di individualismo, ma la nostra volontà è quella di aprirci agli altri e questo ci porta a vivere quest’avventura con uno spirito estremamente positivo e magico. Tra le altre cose è un’occasione per potersi scambiare reciprocamente riflessioni ed idee che servono molto nello svolgimento delle nostre quotidiane attività”

“Le associazioni si sono riunite attorno a delle parole che per tutti noi sono fondanti -ha aggiunto Giuseppe Praticone, Direttore del CSV di Reggio Calabria-, il nostro motto è: “L’arte del noi, del fare e sentirsi comunità”, queste sono parole che cercheremo di mettere in atto con la cittadinanza in attività che possiamo considerare di animazione, d’interscambio e di confronto e che caratterizzeranno le due giornate che passeremo qui a Bovalino. Dopo l’inaugurazione ci sarà lo spettacolo di un artista di strada (clown), che ha indubbiamente anch’esso un’importante funzione sociale, e posi saremmo immersi insieme in questa magia che ci vede uniti ed insieme sotto l’egida del volontariato che ha lo scopo finale di costruire una società più unita, più solidale e più giusta”

Appuntamento, quindi, a stasera per la seconda serata…del “Volontariato”.

Pasquale Rosaci