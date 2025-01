Brescia-Catanzaro: Mister Caserta analizza la sfida della 23ª giornata di Serie B (Video)

In attesa del match tra Brescia e Catanzaro, valido per la 23ª giornata di Serie B, il mister dei giallorossi, Fabio Caserta, ha condiviso le sue riflessioni sulla partita e sullo stato di forma della squadra, evidenziando le insidie che li attendono al Rigamonti.

In un clima che si preannuncia amichevole, grazie al gemellaggio storico tra le tifoserie delle due squadre, il Catanzaro è determinato a dare continuità alle buone prestazioni delle ultime settimane.





Convocati Catanzaro per Brescia-Catanzaro





Portieri: 22 Pigliacelli, 25 Gelmi, 99 Borrelli

Difensori: 3 Quagliata, 4 Antonini, 6 Bonini, 23 Brighenti, 27 Ceresoli, 84 Cassandro

Centrocampisti: 8 Ilie, 10 Petriccione, 20 Pontisso, 24 Pagano, 61 Maiolo, 80 Coulibaly

Attaccanti: 9 Iemmello, 17 Brignola, 19 La Mantia, 28 Biasci, 45 Buso, 90 Pittarello





Preparazione e forma della squadra





“Abbiamo lavorato intensamente durante la settimana, mettendo subito da parte la vittoria contro il Pisa”, ha dichiarato Caserta.

“Abbiamo analizzato sia gli aspetti positivi sia quelli su cui migliorare, concentrandoci su una preparazione equilibrata per affrontare un avversario che, come noi, ha molto da dimostrare”.





Il Catanzaro si presenta a Brescia in un buon momento, ma il mister invita alla cautela: “Sappiamo che loro non vincono da tempo, ma hanno raccolto sei pareggi consecutivi. Nonostante le assenze, rimangono una squadra solida e ben organizzata”.





Le assenze pesano, ma il gruppo è pronto





Il Brescia dovrà fare a meno di giocatori chiave come D’Alessandro, Scognamiglio e Compagnon, ma Caserta non sottovaluta l’avversario: “Chi scenderà in campo farà di tutto per non far rimpiangere gli assenti. Dobbiamo essere pronti a una partita fisicamente intensa, contro una squadra abile sui calci piazzati”.





Anche il Catanzaro non sarà al completo. La squalifica di Scognamillo costringerà Caserta a ridisegnare la difesa.

“Scognamillo ci garantisce una grande qualità nella costruzione del gioco e nell’impostazione, ma Brighenti porterà aggressività e determinazione”, ha spiegato il tecnico, sottolineando la profondità della rosa giallorossa.





Focus su Quagliata e nuovi innesti





Uno degli elementi più attesi è Quagliata, pronto a partire titolare dopo un buon ingresso contro il Pisa.

Inoltre, Caserta ha speso parole di fiducia per il nuovo innesto: “È un giovane centrocampista con buone qualità tecniche, capace di coprire più ruoli. Sarà una risorsa utile per il gruppo”.





Un mercato che disturba





La finestra di mercato aperta è un fattore di distrazione per tutte le squadre, ma Caserta è chiaro: “Chi vuole restare deve dimostrare di essere motivato. Non teniamo nessuno controvoglia, e chi ha scelto di andare via lo ha fatto”.

Il mister non vede l’ora che il mercato chiuda, per poter lavorare con maggiore serenità e concentrazione sul campo.





Il supporto dei tifosi, una marcia in più





I tifosi del Catanzaro non mancheranno di far sentire la propria voce anche in trasferta.

Sono attesi circa 2.000 sostenitori al Rigamonti, un numero che conferma la passione della tifoseria giallorossa.

“Giocare con il supporto dei nostri tifosi, anche in trasferta, è sempre un valore aggiunto. Non ci lasciano mai soli, ed è un fattore importante per noi”, ha concluso Caserta.





Un match dal significato particolare





All’andata, la sfida contro il Brescia era stata definita da Caserta come uno spartiacque per il Catanzaro.

Questa volta, l’approccio è diverso: “Ogni partita ha la sua storia. Sappiamo che il Brescia è cresciuto e che ci attende un ambiente caldo, ma il nostro obiettivo è sempre lo stesso: giocare con equilibrio e determinazione per portare a casa il miglior risultato possibile”.





Con queste premesse, la sfida tra Brescia e Catanzaro si preannuncia emozionante, non solo per l’importanza dei punti in palio, ma anche per il clima di rispetto e amicizia tra le due tifoserie. Sarà il campo a decretare chi avrà la meglio in questa attesa partita della Serie B.