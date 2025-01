Calabria in Emergenza: 420 Interventi per Maltempo, Frane e Allagamenti Bloccano la Viabilità

Maltempo in Calabria: frane e alberi caduti bloccano le strade, oltre 420 interventi dei Vigili del Fuoco

Catanzaro, 17 gennaio 2025 – Il maltempo che si è abbattuto sulla Calabria nelle ultime ore ha messo a dura prova il territorio, causando frane, allagamenti e cadute di alberi che hanno reso difficoltosa la viabilità in diverse aree. Secondo l’ultimo aggiornamento delle ore 7:30, i Vigili del Fuoco hanno già effettuato oltre 420 interventi dalla mezzanotte.

La situazione nei vari Comandi Provinciali:

Catanzaro (COM-CZ): Sei interventi in corso e dodici in attesa. La SP162/2 tra Girifalco e Amaroni è bloccata a causa di frane, mentre a Miglierina e Chiaravalle la viabilità è interrotta per la caduta di grossi alberi. Nella notte, la squadra centrale di Catanzaro è stata impegnata sulla SP92 da Cortale verso Fosse del Lupo per la rimozione di decine di alberi abbattuti dal vento. In un episodio particolarmente delicato, un albero è caduto su un’auto in transito con una famiglia a bordo. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.



Cosenza (COM-CS): Tre interventi in corso e tredici in attesa. La vecchia sede della SS106 è chiusa tra Rossano e Corigliano a causa di una frana. La nuova SS106, all’altezza del Villaggio Fassa, è momentaneamente impraticabile per allagamenti. Sul posto è intervenuto il sindaco.



Crotone (COM-KR): Al momento, non sono segnalati interventi in corso o in coda.



Reggio Calabria (COM-RC): Sei interventi in corso e quarantacinque in attesa. Diverse frane sono state registrate nei comuni di Stilo, Cannavò e lungo la strada che collega Palmi a Delianuova. L’esondazione del fiume Laverde ha interessato il comune di Bianco-Africo, mentre il fiume Mesima ha invaso parte del territorio di Rosarno.



Vibo Valentia (COM-VV): Due interventi in corso e tre in attesa.



Una notte di emergenze La notte è stata particolarmente intensa per i Vigili del Fuoco. Gli eventi meteorologici estremi, caratterizzati da forti piogge e raffiche di vento, hanno causato numerosi danni. Tra gli interventi più significativi, si segnala la chiusura della SP162/2 tra Girifalco e Amaroni per diverse frane. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, in attesa di mezzi meccanici per liberare la strada.

Il maltempo ha messo in ginocchio diverse comunità, ma la tempestività delle squadre di emergenza ha permesso di evitare feriti gravi. Le autorità invitano i cittadini alla massima prudenza e a evitare spostamenti non strettamente necessari.

Aggiornamenti in corso. La situazione è in continua evoluzione. Gli aggiornamenti saranno forniti non appena le condizioni meteorologiche e gli interventi in corso lo permetteranno.