Calcio. Amichevole estiva: Catanzaro-Cagliari - Dove vedere la partita e le probabili formazioni

Catanzaro vs Cagliari: L'attesissimo incontro amichevole di Saint-Vincent

AOSTA - L’attesissima amichevole tra Catanzaro e Cagliari, in programma martedì 30 luglio a Saint-Vincent, rappresenta un appuntamento imperdibile per i tifosi di entrambe le squadre. Questo incontro non sarà soltanto un semplice match estivo, ma una vera e propria occasione per vedere in azione le due squadre in preparazione per la nuova stagione. Di seguito, tutti i dettagli su dove e come vedere la partita.

Dove e come vedere la partita

La partita tra Cagliari e Catanzaro sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Cagliari il 30 luglio ore 19:00. Questo permetterà ai tifosi di seguire l’incontro in tempo reale, comodamente da casa o da qualsiasi luogo con una connessione internet. Per accedere alla diretta streaming, basterà collegarsi al canale YouTube del Cagliari Calcio TV al seguente link: Clicca QUI Cagliari Calcio TV.

Un banco di prova significativo per il Catanzaro

Il match contro il Cagliari rappresenterà una sfida di alto livello per il Catanzaro. La squadra sarda, che milita in Serie A, offrirà un test significativo per valutare le capacità e i progressi fatti dalla squadra di mister Caserta durante la preparazione estiva. Dopo la convincente vittoria per 10-1 contro il Vallorco, questa partita sarà un'opportunità fondamentale per il Catanzaro di misurarsi con una squadra di categoria superiore.

Prossimi impegni del Catanzaro

Oltre all’amichevole con il Cagliari, il Catanzaro ha in programma altri importanti impegni estivi. Domani affronterà il Chisola, una squadra di Serie D allenata dall’ex giallorosso Nicola Ascoli. Questa partita servirà alla squadra per continuare a rodare i meccanismi di gioco e valutare ulteriori progressi.

Dopo l’incontro con il Cagliari, il Catanzaro chiuderà il ritiro in Valle d’Aosta con un’ultima amichevole contro la Juventus Next Gen, prevista per sabato 3 agosto. Successivamente, la squadra si preparerà per il primo impegno ufficiale della stagione: la partita di Coppa Italia contro l’Empoli, in programma sabato 10 agosto.

La partita tra Cagliari e Catanzaro è un appuntamento da non perdere per i tifosi e per tutti gli appassionati di calcio. Seguire l’incontro in diretta streaming sul canale YouTube del Cagliari Calcio TV sarà un’opportunità unica per vedere in azione le due squadre e valutare il loro stato di forma in vista della nuova stagione.

Cagliari, martedì 30 l’amichevole con il Catanzaro: le probabili formazioni

Il Cagliari nella giornata di martedì 30 scenderà in campo per sfidare in amichevole il Catanzaro, qui le probabili formazioni.

Il Cagliari continua il suo ritiro, nel programma dei rossoblù è prevista per martedì 30 l’amichevole allo Stadio Perucca di Saint-Vincent contro il Catanzaro, fresco di play-off in Serie B. Qui le probabili formazioni delle due squadre:

CAGLIARI (3-5-2):

Scuffet; Zappa, Wieteska, Luperto; Zortea, Makoumbou, Deiola (Prati), Felici, Augello; Luvumbo, Pavoletti. All. Nicola

CATANZARO (4-2-3-1):

Pigliacelli; Piras, Scognamillo, Krajnc, Bonini; Petriccione, Pontisso; Brignola, Curcio, Rafele; Iemmello. All. Caserta