Calciomercato. Andrea Oliveri saluta i tifosi e l'US Catanzaro 1929: "Grazie di tutto"

CATANZARO - Andrea Oliveri ha voluto esprimere il suo ringraziamento e il suo affetto nei confronti dei tifosi e dell'US Catanzaro 1929 con un messaggio toccante che riassume una stagione ricca di emozioni e soddisfazioni.

Una stagione indimenticabile

"Questa stagione è già finita, passata troppo in fretta, ma vissuta con emozioni indescrivibili", ha dichiarato Oliveri. "È stata una stagione piena di gioie, che forse si è conclusa con un po' di amaro in bocca, ma che avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Catanzaro lo avrà sempre..."

Un gruppo unito come una famiglia

Oliveri ha sottolineato l'importanza del gruppo e dello spirito di squadra che si è instaurato fin dall'inizio della stagione. "Un gruppo che sin da subito si è legato fortemente creando una famiglia e che ha affrontato un campionato da grande squadra," ha detto.

Grazie ai tifosi e alla squadra

L'attaccante ha voluto ringraziare calorosamente i tifosi per il loro affetto e sostegno incondizionato. "Voglio ringraziare tutti i tifosi per l'affetto e il sostegno che ci hanno dato tutto l'anno, sempre presenti nel bene e nel male," ha affermato. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche al mister, allo staff tecnico e alla società per il loro supporto e per aver contribuito alla sua crescita personale e professionale.

Un arrivederci, non un addio

Concludendo il suo messaggio, Oliveri ha espresso il desiderio di rivedere presto la città e i tifosi di Catanzaro. "Spero che ci rincontreremo presto Catanzaro, grazie di tutto," ha concluso, accompagnando il suo messaggio con un cuore rosso, uno giallo e una colomba, simboli del suo affetto e della sua gratitudine.

Testo integrale di Andrea Oliveri

