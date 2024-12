Calcio. Crotone - Casertana: confusione e errori, mister longo sotto accusa (Video)

Crotone - Casertana: Le Dichiarazioni di Mister Longo dopo la sconfitta





CROTONE – Al termine della sfida contro la Casertana, terminata con una sconfitta per i rossoblù, il tecnico del Crotone, Gianfranco Longo, ha commentato con fermezza la prestazione della sua squadra, offrendo spunti di riflessione su diversi temi cruciali per il futuro del club. Nonostante il risultato negativo, la squadra è uscita dal campo tra gli applausi dei tifosi, segno di una prestazione che ha lasciato intravedere segnali di crescita.





Una Sconfitta che Insegna





Mister Longo ha sottolineato come la partita sia stata influenzata da errori individuali e fattori esterni. "Nei primi 15-20 minuti del secondo tempo, il vento ha condizionato il nostro gioco, rendendo difficile la gestione della palla. Nonostante questo, abbiamo provato a reagire con il nostro stile, creando occasioni importanti, ma ci è mancato il guizzo decisivo sotto porta", ha dichiarato.





Il tecnico ha però evidenziato i progressi della squadra: "In alcuni momenti, questa è stata la miglior prestazione da quando sono qui. Dobbiamo lavorare sugli errori, ma il percorso di crescita è evidente".





Il Dilemma degli Under





Tra i temi caldi affrontati, la gestione dei giocatori under è stata centrale. Longo ha spiegato la scelta di schierare il giovane Groppelli al posto di Giron, una decisione dettata dall’obiettivo della società di rispettare il minutaggio richiesto per i giovani calciatori. "Non si tratta di sacrificare il risultato per il minutaggio. È una strategia per costruire una squadra sostenibile, che ringiovanisca e valorizzi il nostro progetto tecnico", ha precisato il mister, respingendo le critiche che lo accusavano di dare priorità agli under rispetto ai risultati.





Errori Arbitrali e Polemiche





Non sono mancate critiche alla gestione arbitrale, in particolare su un’espulsione mancata ai danni di un giocatore della Casertana. "Un intervento killer su Ovak, ignorato dall’arbitro, ha condizionato la partita. È difficile accettare decisioni del genere, che danneggiano il nostro lavoro sul campo", ha detto Longo. Inoltre, il tecnico ha espresso perplessità sui soli quattro minuti di recupero concessi, considerati insufficienti rispetto agli eventi del match.





Nessun Alibi, Solo Lavoro





Malgrado tutto, Longo ha ribadito che la squadra non cerca scuse. "Abbiamo perso, ma la prestazione c’è stata. Usciremo più forti da questa sconfitta, lavorando su ogni dettaglio per correggere gli errori e continuare a crescere, sia individualmente che collettivamente", ha concluso.





Lo Sguardo al Futuro





Il Crotone, reduce da una serie di nove risultati utili consecutivi prima di questa sconfitta, resta una squadra ambiziosa e determinata a inseguire i propri obiettivi stagionali. Longo, con il suo approccio diretto e trasparente, continua a lavorare per consolidare una filosofia di gioco moderna e competitiva, senza perdere di vista l’importanza della valorizzazione dei giovani.





Il prossimo appuntamento sarà un banco di prova per dimostrare che questa sconfitta è stata solo un inciampo lungo un cammino di crescita.