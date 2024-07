Calcio. Faccia a faccia al Braglia: Il Modena sfida il Catanzaro nella 33a giornata di Serie B

Scontro al Vertice: tra record interni e sogni di gloria, chi avrà la meglio?

MODENA - Nella 33a giornata della Serie BKT, il palcoscenico del calcio si accende con la sfida tra il Modena e il Catanzaro al Braglia. Il Modena, con l'obiettivo di rivivere la gioia di un trionfo casalingo che sfugge da fine gennaio, si trova di fronte al Catanzaro, la squadra che ha saputo infrangere la solidità emiliana della capolista in trasferta e che non nasconde le sue ambizioni elevate.

Il bilancio degli scontri passati sorride ai calabresi nelle recenti otto sfide, dove hanno dimostrato un'inaspettata supremazia su una squadra rossoblù tradizionalmente ostica. Tuttavia, il Modena si pregia di un record interno a prova di assedio: mai i giallorossi hanno espugnato il Braglia in Serie B, un dato che potrebbe iniettare fiducia nei padroni di casa e alimentare la tensione per un match che promette scintille.

Le recenti prestazioni delle due squadre, tuttavia, evidenziano un cammino irregolare. Il Modena, come il Lecco, è ancora alla ricerca di una vittoria che gli sfugge da febbraio, un periodo segnato da una serie di pareggi che nessuno vuole prolungare. Il Catanzaro, d'altro canto, non può permettersi passi falsi se vuole continuare a coltivare sogni di gloria.

Il calcio di inizio è previsto per venerdì 12 aprile alle ore 20.30, con la partita che sarà trasmessa in streaming su DAZN, live e on demand. Dario Mastroianni avrà il compito di raccontare le emozioni del match con la sua telecronaca, mentre il pre e il post-partita forniranno tutte le informazioni aggiornate, le interviste e gli highlights.

Sintonizzatevi per una serata di calcio che potrebbe scrivere un nuovo capitolo nella storia di queste due compagini e, chissà, magari sconvolgere le aspettative e le previsioni.

Modena i convocati

Sono 23 i convocati di Paolo Bianco per Modena-Catanzaro, gara valida per la 33^ giornata

Indisponibili. Cristian Cauz (affaticamento muscolare polpaccio destro), Mario Gargiulo (recupero agonistico post-intervento chirurgico al piede sinistro); Fabio Gerli (intervento chirurgico tendine d’Achille destro), Gabriele Guarino (recupero agonistico infortunio muscolare coscia destra), Filippo Vandelli (lombalgia).

Portieri. Riccardo Gagno (26), Tommaso Leonardi (31), Andrea Seculin (12).

Difensori. Niccolò Corrado (91), Matteo Cotali (29), Shady Oukhadda (99),

Antonio Pergreffi (4), Fabio Ponsi (3), Alessandro Riccio (27), Giovanni Zaro (19).

Centrocampisti. Thomas Battistella (23), Kleis Bozhanaj (30), Edoardo Duca (7), Luca Magnino (6), Lukas Mondele (42), Antonio Palumbo (5), Simone Santoro (8), Luca Tremolada (10).





Attaccanti. Fabio Abiuso (90), Lorenzo Di Stefano (73), Ettore Gliozzi (9), Jacopo Manconi (17), Luca Strizzolo (32).

Catanzaro i convocati

Mister Vivarini ha convocato 25 giocatori per la sfida di domani con il Modena.

Portieri: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli



Difensori: 4. Antonini, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 32. Krajnc, 44. Miranda, 72. Veroli



Centrocampisti: 8. Verna, 10. Petriccione, 18. Ghion, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 33. Oliveri, 92. Situm



Attaccanti: 7. D’Andrea, 9. Iemmello, 17. Brignola, 19. Stoppa, 28. Biasci, 70. Ambrosino, 99. Donnarumma