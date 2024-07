Calcio. La stagione di Luca D’Andrea al Catanzaro termina dopo un grave infortunio

CATANZARO- stagione calcistica di Luca D’Andrea, talentuoso esterno destro dell'US Catanzaro, è stata interrotta bruscamente a causa di un serio infortunio al ginocchio. L'incidente si è verificato durante una partita internazionale tra le squadre Under 20 di Romania e Italia il 21 marzo e, nonostante un tentativo di recupero, il dolore è ricomparso costringendolo ad abbandonare il campo nella recente partita contro il Modena.

Dopo accurati esami diagnostici, il comunicato ufficiale dell'US Catanzaro rivela: "All’esito degli esami diagnostici effettuati in seguito ad un consulto tra gli staff sanitari dell’US Catanzaro e dell’US Sassuolo Calcio, proprietaria del cartellino, per l’attaccante Luca D’Andrea è stata diagnosticata una lesione post-traumatica del menisco laterale del ginocchio destro. Le due società, in accordo con il calciatore, hanno deciso di farlo sottoporre ad un intervento chirurgico in artroscopia per riparare la lesione meniscale."

L'intervento chirurgico è pianificato per i prossimi giorni e i medici prevedono un periodo di recupero di circa due mesi. Questa decisione, presa in accordo tra tutte le parti coinvolte, mira al recupero totale della funzionalità del ginocchio di D'Andrea, benché significhi la sua assenza dai campi per il resto della stagione.

Questo evento è particolarmente sfortunato poiché il Catanzaro aveva appena recuperato altri giocatori importanti e si presentava a pieno organico contro il Modena. La perdita di D’Andrea rappresenta un colpo significativo per la squadra, che perderà uno dei suoi elementi più promettenti per una parte cruciale della stagione.