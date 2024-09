Calcio, le dichiarazioni di mister Gorini nel post Cittadella-Catanzaro (Video)

Il tecnico granata analizza la gara pareggiata con il Catanzaro rammaricandosi per le troppe imprecisioni sotto porta.









Mister Gorini del Cittadella considera giusto il paeggio ma è rammarico per le imprecisioni sotto porta da parte dei suoi ragazzi. Dichiara di essere rimasto sorpreso la schieramento dei giallorossi in quanto aveva preparato il match convinto che i giallorossi confermassero il 3-5-2 adottato nelle gare precedenti.

Il tecnico granata è comunque soddisfatto per aver contenuto bene le manovre giallorosse nonostante qualche rischio di troppo nella seconda frazione di gioco.





Di seguito le dichiarazioni del tecnico granata rilasciate in sala stampa:









“È stata una gara equilibrata. Sapevamo che il Catanzaro ama palleggiare, ma nel primo quarto d’ora abbiamo avuto 4-5 possibilità per andare in rete. A livello finalizzativo non abbiamo fatto bene, lo devo riconoscere”





“Abbiamo preparato la partita su un 3-5-2, ma siamo stati bravi a rispondere anche al 4-2-3-1 del Catanzaro. Nonostante questo cambio, abbiamo sprecato un paio di ripartenze, dimostrando quanto dobbiamo ancora migliorare in fase di finalizzazione”





“Abbiamo limitato bene il Catanzaro, tranne in un’occasione nel primo tempo su un errore di Pavan. Abbiamo interpretato bene la partita, non concedendo grosse chance agli avversari, e questo mi rende felice”.





“Abbiamo ragazzi che hanno qualità, come Cassano e Desogus. Stiamo lavorando su di loro e sulla finalizzazione. Credo possiamo crescere molto con i nostri giovani di prospettiva”





“Sono contento delle prestazioni. Le nostre armi sono l’intensità e il ritmo, e su questi aspetti stiamo lavorando bene. La condizione fisica sta migliorando e i giovani stanno iniziando a inserirsi nel sistema di gioco. Sono contento dei punti raccolti finora”





“Angeli sta crescendo, ma ha bisogno di tempo. A volte è un po’ superficiale in alcuni frangenti, quindi serve sempre il fucile puntato addosso per fargli tenere attaccata la spina”.





“Non subire gol fa piacere, anche per Maniero. È una base solida su cui possiamo continuare a lavorare”.





“Dobbiamo migliorare in zona gol, ma l’atteggiamento e la voglia di lottare ci sono sempre. Continuando così, i risultati arriveranno”





