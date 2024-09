Catanzaro calcio, mister Caserta analizza il pari ottenuto a Cittadella (VIDEO)

Il tecnico del Catanzaro ritiene positivo il pari ottenuto sul difficile campo del Cittadella ed è fiducioso sul futuro





Mister Caserta valuta positivamente il pareggio nel post gar del “Tombolato” pur sapendo che ci sarà ancora molto da lavorare. Sul cambio modulo che ha colto di sorpresa il collega Gorini del Cittadella ha affermato che alcuni dei nuovi sono in discrete condizioni fisiche, per altri come buso servirà più tempo.

Il tecnico ha analizzato la gara ponendo l’accento in particolare sull’approccio errato della gara da parte dei suoi che per fortuna non ha condizionato il risultato. E’ questo un aspetto su cui dovrà molto da lavorare con la squadra.

Sulla prova dei singoli ha avuto parole di elogio per tutti in considerazione delle difficoltà di aver affrontato un avversario esperto della categoria contro cui tante squadre incontreranno difficoltà.





“Abbiamo deciso di cambiare il sistema di gioco perché ora abbiamo a disposizione esterni bravi nell’uno contro uno, anche se ancora non sono in forma ottimale. Compagnon e Buso, ad esempio, con il primo che è rientrato da un infortunio e altri che sono entrati da poco negli schemi della squadra”.





“Siamo partiti non bene, concedendo qualcosa agli avversari. Poi, però, siamo usciti bene dopo il primo quarto d’ora e nel secondo tempo abbiamo avuto delle ottime occasioni per vincere la partita”.





“Nel secondo tempo abbiamo attaccato di più, creato di più, e siamo stati pericolosi con Situm e D’Alessandro. È mancata un po’ di precisione, ma sono contento perché abbiamo concesso poco all’avversario e siamo rimasti solidi in difesa”.





“C’è un po’ di rammarico perché la sensazione in campo era quella di poter vincere la partita. Abbiamo creato delle occasioni, ma non siamo riusciti a concretizzare. Tuttavia, il punto è prezioso, soprattutto in una trasferta difficile come quella di Cittadella”.





“Dobbiamo migliorare l’approccio alla partita. Abbiamo commesso lo stesso errore fatto a Cesena, concedendo troppo nei primi minuti. È qualcosa su cui dobbiamo lavorare, e io sono il primo a dover trovare il modo di far partire la squadra con più grinta”.





“Gli esterni, come Compagnon e Buso, non sono ancora al top della condizione. Stiamo lavorando per recuperarli, ma ci vorrà del tempo. Sono comunque contento di come si sono comportati oggi, considerando le circostanze”.





“Siamo solo alla quinta giornata, e ancora è presto per fare delle valutazioni definitive. Dobbiamo continuare a lavorare, ma sono fiducioso che, con il tempo, la squadra potrà crescere e migliorare. Il punto di oggi è prezioso e ci dà fiducia per il futuro”.

Maurizio Martino