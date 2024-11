Calcio, morte di Mattia Scumaci: lo sgomento e le condoglianze da tutto il mondo calcistico calabrese

La morte improvvisa del 12ne portiere del Taverna ha lasciato sgomento l’intero mondo calcistico calabrese

La morte di un ragazzino appena dodicenne è motivo di sgomento e incapacità di comprendere come sia possibile che ciò possa avvenire a questa età così giovane.

Se la tragedia poi colpisce un atleta mentre svolge la sua attività la notizia del decesso lascia ancor più sgomenti tutti indistintamente, sportivi e non.

E’ quanto è capitato al povero Mattia Scumaci, giovane portiere di una squadra dilettantistica di Taverna, società del catanzarese, che ha sconvolto l’intera comunità dell’importante centro della presila catanzarese, terra natia dell’artista Mattia Preti.

Tante sono state le società calabresi che hanno espresso la loro solidarietà e vicinanza alla famiglia del piccolo Mattia attraverso i vari comunicati resi pubblici nella giornata odierna.

Tra queste ovviamente anche l’US Catanzaro 1929 non ha voluto far mancare il proprio conforto attraverso il seguente comunicato:

“L’US Catanzaro 1929 esprime profondo dolore per la tragica scomparsa del piccolo Mattia Scumaci, venuto a mancare improvvisamente mentre si allenava, con la sua squadra di calcio, a Taverna. In questo momento di immensa tristezza, tutta la società giallorosa, con in testa il presidente Floriano Noto, si stringe con affetto e vicinanza alla famiglia Scumaci, ai suoi cari e a tutta la comunità del centro presilano partecipando con commozione al dolore di chi ha conosciuto e amato Mattia”.

La Lega Nazionale Dilettanti, su indicazione del Comitato Regionale Calabria, ha disposto l’effettuazione di un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutti i campionati dilettantistici e giovanili in programma dalla giornata odierna e per l’intero fine settimana, inclusi anticipi e posticipi, “per commemorare la tragica scomparsa del giovane calciatore Mattia Scumaci, già tesserato della società Pino Donato Taverna”.

Maurizio Martino