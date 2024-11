Calcio. Italia-Francia: Spalletti richiama il "Rombo di Tuono" per ispirare gli Azzurri (Video)

Italia-Francia: Spalletti traccia la via per una sfida cruciale

San Siro si prepara per la grande sfida tra Italia e Francia, match fondamentale per il cammino degli Azzurri. Alla vigilia dell’incontro, il commissario tecnico Luciano Spalletti ha affrontato numerosi temi, mostrando gratitudine e determinazione, oltre a delineare l’approccio della sua squadra contro un avversario di grande caratura.

Spalletti: "Abbiamo sbagliato solo una partita"

Nel corso della conferenza stampa, Spalletti ha riflettuto sul suo percorso da CT, dichiarando con fermezza:

> "Una sola partita è stata davvero sbagliata: quella contro la Svizzera. È un errore che mi porto dietro e che ci ha spinto a migliorare. Da allora, abbiamo scelto con maggiore attenzione le nostre strategie, e i risultati stanno arrivando".

Le parole del tecnico testimoniano la consapevolezza dei progressi fatti, ma anche la voglia di mantenere alta la concentrazione in vista di una partita che potrebbe rivelarsi decisiva.

L’omaggio a Rombo di Tuono

La serata sarà anche un’occasione per ricordare Gigi Riva, "Rombo di Tuono", simbolo di forza e determinazione. Spalletti ha sottolineato l’importanza di ispirarsi alla sua figura:

> "Riva rappresenta un esempio perfetto: poche parole, tanti fatti. Dobbiamo fare lo stesso in campo, dimostrando qualità senza chiacchiere".

La strategia per battere la Francia

Tra i punti chiave della conferenza, Spalletti ha parlato dell’importanza del centrocampo come fulcro del gioco:

> "Con quattro centrocampisti, puntiamo a dominare spazi stretti e a gestire meglio il possesso palla. Per affrontare una squadra come la Francia, è essenziale avere qualità, capacità di adattamento e precisione nei passaggi".

Ha inoltre elogiato giocatori come Barella e Calafiori, sottolineando la necessità di un collettivo compatto, capace di esprimere un calcio dinamico e fluido, simile a quello di squadre come Real Madrid e Manchester City.

Il legame speciale con gli italiani all’estero

Spalletti ha poi parlato del significato della partita per la vasta comunità italiana nel mondo, che seguirà con passione il match:

> "Siamo un popolo di pionieri, ovunque andiamo troviamo affetto e supporto. Questo deve renderci ancora più responsabili e determinati a regalare una gioia a chi ci sostiene".

Kean e l’approccio mentale alla gara

Quanto alle possibili scelte di formazione, il CT non esclude l’impiego di Moise Kean:

> "È in grandissima forma, capace di fare reparto da solo e di attaccare la profondità. Potrebbe essere la sua partita".

Ha anche evidenziato l’importanza dell’aspetto mentale, affermando che l’affaticamento è spesso più psicologico che fisico:

> "Con la giusta mentalità, i giocatori riescono a superare rapidamente la fatica, specialmente quando sentono il sostegno del gruppo".

Una partita dal peso storico

La sfida con la Francia, però, non è solo calcio. Come ha sottolineato un giornalista francese, il match rappresenta un momento simbolico per le storiche connessioni tra i due paesi e per milioni di italo-discendenti. Spalletti ha accolto l’osservazione con orgoglio:

> "Ci sentiamo responsabili verso tutti gli italiani nel mondo. Questo ci sprona a dare il massimo".

Obiettivo qualificazione

Spalletti ha chiuso la conferenza con un messaggio chiaro:

> "Dimenticare errori del passato è impossibile, ma imparare da essi è fondamentale. Domani vogliamo dimostrare che questa squadra ha lo spirito, la qualità e la voglia per fare bene".

Con San Siro pronto a esplodere di entusiasmo, l’Italia di Spalletti si prepara ad affrontare una delle partite più importanti della sua gestione, con lo sguardo rivolto alla qualificazione e al desiderio di continuare a crescere come gruppo.