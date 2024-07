Calcio. Oliveri brilla nel Catanzaro nonostante la sconfitta contro la Sampdoria (Video)

Oliveri: un raggio di luce nonostante la sconfitta contro la Sampdoria**

CATANZARO - Nella frenetica partita di ieri sera contro la Sampdoria, uno dei protagonisti indiscussi è stato senza dubbio Oliveri del Catanzaro. Dopo una stagione caratterizzata da un'attesa ansiosa per il suo debutto in campo, finalmente ha avuto l'opportunità di dimostrare il suo valore.

Nonostante la sconfitta, Oliveri ha lasciato il segno con una prestazione di spessore, confermando le aspettative del mister e dei tifosi. Le sue parole al termine della partita riflettono un mix di soddisfazione personale e rammarico per il risultato finale. "Sì, sono soddisfatto della mia prestazione personale, ma anche di quella della squadra. Purtroppo abbiamo subito dei gol per disattenzioni nostre, ma guardiamo avanti."

Il focus si sposta ora sui play-off, e Oliveri si candida come uno dei calciatori chiave per il Catanzaro. "È un'emozione incredibile poter affrontare i play-off per raggiungere la Serie A. Sarò sempre pronto ad aiutare la squadra e dare il massimo in qualsiasi ruolo il mister mi assegni, come ho dimostrato nelle ultime partite."

Il momento più emozionante della serata è stato il gol segnato da Oliveri, un momento che ha rappresentato molto più di una semplice rete. "Quando la palla è entrata in porta, mi sono liberato di un po' di negatività accumulata durante l'anno. Dedico questo gol alla mia famiglia, che è sempre stata al mio fianco e mi ha sostenuto in ogni momento."

Concludendo l'intervista post-partita, Oliveri riflette sulle similitudini tra il Catanzaro e il Frosinone dell'anno scorso, evitando di trarre paragoni diretti. "Entrambi sono stati gruppi fantastici, sia dentro che fuori dal campo. Non mi piace paragonare situazioni o persone, ma se dovessero accadere cose straordinarie come l'anno scorso con l'Atalanta e il Frosinone, chissà cosa potrebbe succedere."

Oliveri del Catanzaro si conferma così non solo come un talento emergente nel calcio, ma anche come un giocatore dal cuore grande, capace di trasmettere emozioni e ispirare speranza attraverso il suo gioco.

Di seguito il video integrale con Oliverio nel dopo gara di Catanzaro Sampdoria