Calcio Playoff Semifinali. Catanzaro – Cremonese: le info per la prevendita dei biglietti

CATANZARO - La società US Catanzaro 1929 ha comunicato le modalità di vendita dei tagliandi d’ingresso per la gara valida per la semifinale d’andata dei Play-Off BKT 23/24. Il match, che vedrà sfidarsi US Catanzaro e Cremonese, è in programma per martedì 21 maggio 2024, alle ore 20:30, presso lo stadio “Ceravolo” di Catanzaro.

Per evitare le lunghe code al botteghino il giorno della partita, la società consiglia vivamente di acquistare i biglietti in anticipo. È possibile farlo attraverso i punti vendita abilitati o usufruendo della modalità “Web Home Ticket”.

Questa scelta non solo permette ai tifosi di risparmiare tempo, ma garantisce anche un’esperienza più fluida e piacevole per tutti i partecipanti. La prevendita è già attiva, e si prevede un’alta affluenza di pubblico per questo attesissimo incontro.

Dettagli sulla Prevendita:

- Partita: US Catanzaro – Cremonese

- Data: Martedì 21 maggio 2024

- Ora: 20:30

- Stadio: Ceravolo, Catanzaro

Modalità di Acquisto:

- Punti vendita abilitati: Presso i rivenditori autorizzati.

- Web Home Ticket: Acquisto online attraverso il sito ufficiale del US Catanzaro 1929.

Non perdere l’opportunità di sostenere la tua squadra del cuore in questa cruciale sfida dei Play Off! Acquista subito il tuo biglietto e assicurati un posto per vivere dal vivo l’emozione del grande calcio.

MODALITA’ VENDITA

La società comunica che la vendita dei tagliandi avverrà in maniera contestuale, quindi valida sia come prelazione (per gli abbonati), sia per vendita libera.

La fase di prelazione inizierà dalle ore 10:00 di domenica 19/05/2024, fino alle ore 23:59 di lunedì 20/05/2024.



Per i possessori di abbonamento categoria Disabile e loro accompagnatori (se previsto) potranno esercitare la loro prelazione solo ed esclusivamente presso il botteghino dello stadio “Ceravolo”, secondo giorni ed orari sopra menzionati.

Si ricorda agli aventi diritto alla prelazione che per la stampa del tagliando occorre esibire documento identità, card abbonamento 23/24, segna posto, e per la categoria Disabile anche la documentazione medica di riferimento.

Si specifica che decorso il periodo previsto di cui sopra, i posti non assegnati in prelazione dagli aventi diritto, saranno posti in vendita libera.



La vendita libera avrà inizio da domenica 19/05/2024 alle ore 10:00 e fino a martedì 21/05/2024, ore 20:30.

CANALI DI VENDITA

On line su sito della Ticket One ( https://sport.ticketone.it/catalog)

Punti vendita autorizzati;

Botteghino stadio “Nicola Ceravolo” di Catanzaro – con apertura nei giorni di domenica 19/05/24 (ore 10:30 – 18:30 orario continuato) – lunedì 20/05/24 (ore 10:30 – 18:30 orario continuato) – martedì 21/05/24 (ore 12:00 – inizio gara).

TABELLA PREZZI

Curva Est Ospiti € 18,50

Curva Ovest M.C. € 18,50 Intero – € 15,00 Ridotto – € 9,00 Ridotto U. 0/12

Distinti € 30,00 Intero – € 25,00 Ridotto – € 12,00 Ridotto U. 0/12

Tribuna Lat. Ovest “B. Cuteri” € 42,00 Intero – € 30,00 Ridotto – € 15,00 Ridotto U. 0/12

Tribuna Lat. Est € 42,00 Intero – € 30,00 Ridotto – € 15,00 Ridotto U. 0/12

Tribuna Cen. Sup.\Inf. € 65,00 Intero – € 50,00 Ridotto – € 22,00 Ridotto U. 0/12

Tribuna VIP € 100,00 Intero – € 75,00 Ridotto – € 75,00 Ridotto U. 0/12

– Ridotto generico per 13/17 anni \ over 65 \ donne

– Ridotto 0/12 per 0/12 anni

*Al costo del singolo biglietto sarà applicato un diritto di prevendita aggiuntivo di 1,00 €

Si rammenta che, all’atto dell’acquisto del biglietto, ed all’entrata nel settore, bisognerà presentare un valido documento d’identità (anche per i minori).

L’acquisto del biglietto implica l’accettazione del ‘Codice comportamentale e di regolamentazione della cessione dei titolo di accesso alle manifestazioni calcistiche’ adottato dalla società US Catanzaro 1929 srl, nonché il regolamento d’uso dello stadio ‘Ceravolo” disponibili sul sito ufficiale della Società US Catanzaro 1929.

Infine, si porta a conoscenza di tutti i sottoscrittori di abbonamenti disabili con accompagnatore, che quest’ultimi dovranno obbligatoriamente entrare nel settore di riferimento insieme al disabile, non verranno quindi autorizzati ingressi singoli.