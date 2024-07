Calcio Playoff andata semifinali: la Cremonese affronterà il Catanzaro

CREMONA - È il Catanzaro l’avversario della Cremonese nella doppia sfida valida per la semifinale playoff di Serie BKT 2023-24. I calabresi, dopo aver chiuso la stagione regolare al 5° posto con 60 punti totali, hanno superato il primo turno eliminatorio battendo ai tempi supplementari il Brescia per 4-2. La sfida d’andata è in programma martedì 21 maggio allo stadio “Ceravolo” (fischio d’inizio ore 20.30), mentre il ritorno si giocherà allo “Zini” sabato 25, sempre alle 20.30.

I Precedenti

Così come avvenuto in occasione della prima giornata della Serie BKT 2023-24, anche negli spareggi promozione il cammino della Cremonese partirà dal Catanzaro. In totale, le due formazioni si sono affrontate 27 volte nella storia, con il bilancio in favore dei grigiorossi che vantano 10 successi rispetto ai 5 dei calabresi. Il risultato più frequente, però, è il pareggio, verificatosi nei precedenti della regular season: 0-0 sia all’andata del 19 agosto 2023 che al ritorno del 20 aprile 2024.

Qualità e spensieratezza

La formazione di Vincenzo Vivarini ha saputo affermarsi nel campionato cadetto dando continuità alle strategie che le hanno permesso, nel 2022-23, di vincere il girone C di Serie C. I calabresi sono una squadra che fa del possesso palla una delle proprie armi migliori (con il 57,3% sono la miglior formazione della Serie B) e che coinvolge nella manovra tutti i giocatori, a partire dal portiere Fulignati, che vanta una media di 56 tocchi a partita. Il Catanzaro, inoltre, è particolarmente efficace sotto porta: nonostante si tratti della penultima squadra per tiri del campionato (395), sono anche quella più precisa (il 38% dei tiri finisce nello specchio della porta) e il quinto miglior attacco del torneo con 55 gol segnati.

Giocatori chiave

I trascinatori dei giallorossi sono tre giocatori offensivi: Iemmello, Biasci e Vandeputte. L’ex Foggia è stato capocannoniere della rosa con 15 gol in regular season, Biasci ha centrato la doppia cifra di gol segnati, mentre l’esterno belga ha chiuso come miglior assistman del campionato di Serie BKT con 14 passaggi decisivi. Le chiavi del centrocampo sono affidate all’esperto Petriccione, acquisto di gennaio capace di imporsi subito, così come il difensore Antonini. In fascia agiscono i giovani Veroli e Oliveri, mentre la porta è difesa da Fulignati.

Catanzaro-Cremonese: Arbitra Marcenaro

Il direttore di gara designato è Matteo Marcenaro di Genova, assistenti Daniele Bindoni di Venezia e Alberto Tegoni di Milano.

Quarto ufficiale Federico Dionisi dell’Aquila. Al Var ci sarà Valerio Marini di Roma 1, assistente al Var Simone Sozza di Seregno.