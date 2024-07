Calcio. Risveglio del Cosenza: la tenacia di Viali e la forza del collettivo (Video)

In una stagione caratterizzata da alti e bassi, il Cosenza, sotto la guida attenta di Mister Viali, ha dimostrato una resistenza notevole nell'ultima partita, evidenziando una grinta che va oltre il semplice gioco. Con "una bella flebo di fiducia", il team ha ribadito sul campo che il dialogo e le promesse lasciano il tempo che trovano, mentre sono i fatti a forgiare l'identità di una squadra.

La partita ha mostrato un Cosenza che, nonostante sia caduto due volte in svantaggio, ha saputo rialzarsi con una determinazione inossidabile, finendo il primo tempo in maniera più che positiva. Viali ha sottolineato come l'episodio del rigore VAR abbia potuto inserire tensione, ma la reazione della squadra non è stata meno che eroica, lottando fino all'ultimo secondo in cerca di una vittoria che sembrava a portata di mano.

Il mister si dice fiero del suo team, non solo per l'impegno dimostrato, ma anche per il coraggio di credere fino alla fine nelle proprie possibilità. Questa forza mentale si riflette anche nel legame con la città e i tifosi, un rapporto che Viali intende cementare ulteriormente, magari con allenamenti a porte aperte che possano rafforzare il senso di comunità e condivisione del progetto sportivo.

Nella conferenza, sono emerse anche curiosità riguardo a dettagli tecnici e episodi specifici di gioco, su cui Viali ha scelto di non pronunciarsi, preferendo concentrarsi sull'atteggiamento e sulla psicologia del gruppo piuttosto che sulle singole azioni di gioco. Questa scelta mette in evidenza la sua filosofia di allenatore: ciò che conta è la reazione complessiva piuttosto che gli episodi isolati.

Viali guarda al futuro con ottimismo, convinto che la chiave del successo risieda nel mantenere vivo lo spirito di squadra e nell'essere uniti, sia dentro che fuori dal campo. La determinazione mostrata dal Cosenza fa ben sperare per il finale di campionato, con Viali al timone di una nave che naviga verso il successo, con la tenacia come stella polare

Di seguito il video integrale con il Mister Viali



Video Integrale dlla Feralpisalò - Cosenza 2-2: le parole di Mister Zaffaroni