Calcio. Salernitana-Catanzaro 0-0. Buon punto per i giallorossi in una gara noiosa

SALERNO 29 SET. – Nulla di fatto all’Arechi. Gara costantemente bloccata, un punto ciascuno che per il Catanzaro significa boccata d’ossigeno dopo la sconfitta casalinga nel turno precedente, mentre la Salernitana perde l’occasione per risalire la classifica, nonostante abbia comandato per larghi tratti dell’incontro le operazioni.

Primo tempo con poche emozioni su entrambi i fronti. Al 16’ Braaf cerca il destro dalla distanza ma Pigliacelli blocca a terra ed al 24’ una punizione tagliata di Verde vede la palla perdersi sul fondo alla destra della porta giallorossa. Il Catanzaro si vede in una sola circostanza, alla mezzora, col tiro di Pompetti dal limite dell’area ma la mira è imprecisa (alto). Al 41’ Verde colpisce di controbalzo ma la palla finisce sull’esterno della rete e si chiude qui il primo tempo.

Nella ripresa cambiano di poco le cose. Martusciello avanza il baricentro coi cambi e costringe il Catanzaro a stare maggiormente sulla difensiva. Al 18’, sugli sviluppi di un corner, ci prova timidamente Verde da lontano con Pigliacelli attento.

Caserta, visto l’atteggiamento troppo schiacciato della sua squadra, modifica il quadro tattico inserendo Biasci accanto a Pittarello e Situm per dare spinta. Al 24’ i due innesti granata, Tello e Torregrossa, portano un pericolo alla porta giallorossa che comunque riesce a sbrogliare. Nel finale la Salernitana non ha forza e lucidità per rendersi pericolosa, a parte le conclusioni al 38’ di Braaf e Maggiore che impegnano Pigliacelli, e per il Catanzaro è gioco facile difendersi ordinatamente portando un punto a casa.

Carlo Talarico

Leggi anche

Catanzaro Resiste: Mister Caserta commenta lo 0-0 contro la Salernitana (Video)

Leggi anche

Mister Martusciello: 'Salernitana in crescita, ma il Catanzaro ha dimostrato grande qualità (Video)

Il tabellino:

SALERNITANA-CATANZARO 0-0

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Stojanovic, Bronn, Ferrari, Njoh; Maggiore, Amatucci (7’ st Tello), Reine-Adelaide (21’ pt Soriano); Verde, Wlodarczyk (7’ st Torregrossa), Braaf (39’ st Hrustic). A disp.: Fiorillo, Corriere, Gentile, Velthuis, Ruggeri, Ghiglione, Jaroszynski, Simy. All.: Martusciello.

CATANZARO (4-2-3-1): Pigliacelli; Cassandro, Brighenti, Scognamillo, Bonini; Pompetti, Petriccione; Compagnon (28’ st Coulibaly), Koutsoupias (20’ st Situm), D’Alessandro (20’ st Biasci); Pittarello (37’ st La Mantia). A disp.: Dini, Piras, Antonini, Turicchia, Ceresoli, Seck, Volpe. All.: Caserta.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli.

Assistenti: Dei Giudici e Cavallina.

Quarto uomo: Dorillo.

Var: Camplone. Avar: Muto.

AMMONITI: Brighenti (C), Soriano (S), Scognamillo (C), Bronn (S), Torregrossa (S).

NOTE: Spettatori 14.000 circa (3.000 ospiti). Angoli: 5-0 per la Salernitana. Recupero: pt 3’, st 6’.