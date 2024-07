Calcio Semifinale Playoff: Il post-partita con Mister Paolo Vanoli del Venezia e Antonio Candela in Mixed Zone (Video)

Calcio. Venezia-Palermo 2-1: Le voci dei protagonisti dopo la semifinale dei Playoff di Serie B. (Video)

Al termine della sfida Venezia-Palermo, semifinale di ritorno dei Playoff di Serie BKT 2023/24, conclusasi con il risultato di 2-1 in favore del Venezia, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli e Antonio Candela hanno analizzato la prestazione della squadra e l'importanza di questa vittoria. La vittoria permette al Venezia di avanzare alla finale, lasciando il Palermo e i suoi tifosi con l’amaro in bocca.

Vanoli ha elogiato i suoi giocatori per la loro determinazione e abilità nel gestire una partita così cruciale, sottolineando l'importanza del supporto dei tifosi. Antonio Candela, dal canto suo, ha parlato dell'emozione di segnare in una partita decisiva e del legame speciale creatosi tra squadra e tifosi.

Dall'altra parte, nella mixed zona, Mister Mignani e il capitano del Palermo, Matteo Brunori, hanno condiviso il loro rammarico per non aver raggiunto l'obiettivo, ma hanno anche riconosciuto la superiorità del Venezia in questo doppio confronto. Entrambi hanno sottolineato l'impegno della squadra fino all'ultimo minuto, pur ammettendo che non è stato sufficiente per superare un avversario ben preparato e determinato.





Mister Paolo Vanoli

VENEZIA - “Una serata magnifica, faccio i complimenti ai ragazzi che sono i primi a meritarsi questa finale dopo un campionato strepitoso e a questi tifosi. Nonostante questo percorso ci ha portato qualche delusione siamo stati bravi a rimetterci in piedi e combattere. Il primo tempo è stato uno dei più ben giocati dalla mia squadra. Siamo andati in campo come fossimo 0-0 per vincerla a tutti i costi, questa è stata la vera bravura nostra stasera. Bravissimi tutti, anche chi è entrato a gara in corso. Ringrazio questi magnifici tifosi, il pubblico è stato ancora una volta trascinante. Penso che sia stato il coronamento di tutte le esperienze belle e negative, parlo anche della gara di Palermo che era stata giocata con maturità e intelligenza. Avremmo forse potuto gestire meglio il vantaggio controllando meglio il palleggio, però stasera è stata una grande soddisfazione perché i quinti devono andare dentro e fare gol. Cremonese e Catanzaro sono completamente diverse, insieme al Palermo la Cremonese ha una delle rose più importanti e il Catanzaro ha impressionato tutti in stagione. È gratificante l’affetto dei tifosi, da quando sono arrivato ho promesso delle cose e loro di conseguenza ci hanno restituito il loro sostegno. Ci stanno regalando una grande spinta verso un qualcosa di fantastico.“

Antonio Candela

“Sicuramente è stata una prestazione collettiva molto positiva, abbiamo spinto forte fin da subito perché ci siamo detti di vincere senza pensare alla partita d’andata. Siamo una squadra molto giovane che quando rallenta un attimo può distrarsi, dobbiamo forse essere più bravi a gestire il possesso quando siamo in vantaggio ma abbiamo vinto meritatamente stasera. Segnare in una partita così importante è un’emozione fortissima, il pubblico ci dà una grande carica e si è creato un bel legame con loro, non vediamo l’ora di tornare qui al Penzo domenica prossima.”

Playoff semifinale - Venezia-Palermo 2-1: Mister Mignani e Brunori del Palermo in mixed zone

Mister Mignani

Dopo una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, soprattutto per i tifosi, al netto del gol subito dopo 4 minuti, è forse mancata un po' di cattiveria in questa prestazione?

Mignani: Non lo so, io so solo che i ragazzi hanno combattuto e lottato fino alla fine per provare perlomeno a riprendere la partita. Sicuramente nella prima parte del primo tempo abbiamo sofferto la fisicità del Venezia, e prendere un gol dopo 3 minuti sul primo tiro in porta sicuramente non aiuta. Questo non è una giustificazione, ma abbiamo sofferto la loro fisicità. Nel secondo tempo abbiamo provato a riprendere la partita.

- Il Venezia è apparso più in palla, ma più in palla fisicamente o mentalmente?

Mignani: In queste due partite, quando perdi due partite su due, probabilmente è giusto ammettere che il Venezia ha fatto qualcosa in più di noi. Non possiamo prendercela con gli specchi. Nella partita di andata, penso che il Palermo avrebbe meritato perlomeno un pareggio, il che ci avrebbe dato una consapevolezza diversa e probabilmente una partita di ritorno diversa.

Dopo la bella prestazione contro la Sampdoria, i tifosi si attendevano qualcosa di più da queste due partite. Anche tu ti aspettavi qualcosa in più dal campo?

Mignani: La prima partita è stata fatta bene, abbiamo subito un gol al primo tiro pericoloso. Anche oggi, al primo tiro pericoloso, abbiamo subito un gol. Sono stati due grandi gol. Questa partita si poteva fare meglio, ma evidentemente oggi quello che siamo riusciti a fare è quello che abbiamo visto tutti.

I tifosi vorranno capire da dove si ripartirà per la prossima stagione. Cosa puoi dirci?

Mignani: È troppo presto per parlare della prossima stagione. Va assimilata questa sconfitta e vanno capite tante cose. Bisogna sedersi e cercare di capire cosa è stato fatto bene e cosa no.





Matteo Brunori

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca ai tifosi del Palermo. Avete dato tutto in campo, ma non è bastato.

Brunori: Sì, sicuramente lascia tanta tristezza e delusione. Abbiamo provato fino all'ultimo, ma non è bastato. Abbiamo incontrato una squadra forte che ha meritato in campo. Sentivamo l'apporto di tutti i nostri tifosi, ma non è bastato.

In questo doppio confronto è emersa la superiorità del Venezia, che è arrivato più pronto a questi playoff.

Brunori: Sì, parla il campo. Sono orgoglioso dei miei compagni perché abbiamo dato tutto fino all'ultimo minuto per provare a fare un’impresa. Il Venezia ha meritato in campo, quindi faccio i complimenti alla squadra del mister Vanoli.

Come stai fisicamente? Cosa ti senti di dire ai tifosi che vi hanno applaudito al fischio finale?

Brunori: Ho avuto un indurimento muscolare e mi sono dovuto fermare. I tifosi hanno sempre dimostrato un affetto enorme nei nostri confronti, anche quando le cose non andavano bene. Sono solo da elogiare.

Con il fischio finale, il Palermo deve fare i conti con la delusione, ma anche con la consapevolezza di aver lottato fino all'ultimo. Ora, la squadra dovrà riflettere e prepararsi per la prossima stagione.









