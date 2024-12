Calcio Serie B 18ª Giornata. Catanzaro-Spezia 0-1. Stop dopo 11 risultati utili

CATANZARO 21 DIC. – Una rete d’antologia per lo Spezia nel primo tempo, poi un Catanzaro arrembante nella ripresa ma il risultato non cambia con lo Spezia che aggancia il secondo posto alle spalle del Sassuolo.

La rete al 18’ di Francesco Pio Esposito con un destro che non ha dato scampo a Pigliacelli ha di fatto chiuso una contesa che ha visto i giallorossi di mister Caserta dare tutto, ma anche di più, nella ripresa con diverse occasioni che avrebbero potuto avere sorte migliore, col dubbio al 12’ di un rigore negato dal Var sul fallo di Mateju su Pittarello per la posizione irregolare dell’attaccante giallorosso entrato pochi istanti prima.

Gli assalti giallorossi con le conclusioni di Buso, Compagnon, Iemmello e dello stesso Pittarello sono stati vani ma certificano la bontà del lavoro di mister Caserta che ora approccia al derby in programma a Cosenza nel giorno di Santo Stefano.

Carlo Talarico

Il tabellino:

CATANZARO-SPEZIA 0-1

MARCATORE: 18’ pt Esposito F. (S).

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo (9’ st Antonini), Bonini; Cassandro (43’ st La Mantia), Pompetti, Petriccione, Pontisso (9’ st Buso), Compagnon (35’ st Seck); Iemmello, Biasci (9’ st Pittarello). A disp.: Dini, Turicchia, Ceresoli, Situm, Koutsoupias, Pagano, Brignola. All.: Caserta.

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Bertola (1’ st Mateju); Elia, Nagy, Esposito S., Degli Innocenti (30’ st Cassata), Reca (23’ st Aurelio); Falcinelli (23’ st Soleri), Esposito F. (41’ st Colak). A disp.: Sarr, Ferrer, Di Serio, Bandinelli, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi. All.: D’Angelo.

ARBITRO: Marchetti di Ostia.

Guardalinee: Ricci e Niedda.

Quarto uomo: Di Reda.

Var: Volpi. Avar: Di Paolo.

AMMONITI: Wisniewski (S), Scognamillo (C), Petriccione (C), Esposito S. (S).

NOTE: spettatori 8.893, 3.095 paganti e 5.798 abbonati, incasso non comunicato. Angoli: 6-6. Recupero: pt 2’, st 7’.