Calcio. Serie B 2024/2025: nuove regole per Play-Off e Play-Out

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha recentemente pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 57/A, che introduce importanti novità per la stagione 2024/2025 del Campionato Serie BKT. Il documento, datato 13 agosto 2024, presenta una deroga all'articolo 51 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (N.O.I.F.), stabilendo nuove modalità per la determinazione della classifica finale e lo svolgimento dei play-off e play-out.

Classifica Finale e Promozioni

La classifica finale della Serie BKT verrà definita secondo un sistema particolare che coinvolge la cosiddetta "classifica avulsa" in caso di parità di punti tra due o più squadre. I criteri per la formazione della classifica avulsa comprendono i punti ottenuti negli scontri diretti, la differenza reti in questi incontri, la differenza reti totale nel campionato, il numero di reti segnate, e, in ultima istanza, il sorteggio.

Le prime due squadre classificate otterranno direttamente il titolo sportivo per richiedere l'ammissione alla Serie A. La terza squadra potrà accedere direttamente alla massima serie solo se il distacco dalla quarta classificata sarà superiore ai 14 punti. In caso contrario, il terzo posto sarà assegnato tramite play-off.

Play-Off: La Corsa alla Serie A

I play-off coinvolgeranno le squadre classificate dal terzo all'ottavo posto. La formula prevede un turno preliminare tra la quinta e l'ottava classificata, nonché tra la sesta e la settima, con gare di sola andata sul campo delle squadre meglio posizionate. In caso di parità, non sono previsti i calci di rigore: la vincente sarà la squadra con il miglior piazzamento in classifica.

Le semifinali e la finale dei play-off si disputeranno con gare di andata e ritorno. Anche qui, in caso di parità, prevarrà la squadra meglio classificata, salvo situazioni di perfetta parità, dove sono previsti tempi supplementari e rigori.

Retrocessioni e Play-Out

Sul fronte delle retrocessioni, le ultime tre classificate scenderanno direttamente in Serie C. La quarta squadra retrocessa sarà determinata in base al distacco dalla quint'ultima: se questo supera i 4 punti, la quart'ultima retrocederà direttamente. In caso contrario, si disputeranno i play-out tra quart'ultima e quint'ultima, seguendo le stesse modalità previste per i play-off.

Implicazioni per i Club

Queste nuove regole rappresentano una significativa modifica al format tradizionale, mirata a rendere più competitiva e avvincente la fase finale del campionato. I club di Serie B dovranno dunque pianificare con attenzione le loro strategie, poiché ogni punto guadagnato durante la stagione regolare potrebbe risultare decisivo per la promozione o la salvezza.

Con queste nuove norme, la stagione 2024/2025 si preannuncia ricca di suspense e colpi di scena, sia nella lotta per la promozione in Serie A che in quella per evitare la retrocessione in Serie C.

La deroga all'articolo 51 delle N.O.I.F. sancisce una riforma importante per il calcio italiano, che potrebbe influire significativamente sull'andamento del campionato di Serie BKT. Le nuove regole, delineate nel Comunicato Ufficiale n. 57/A della FIGC, sono destinate a dare un nuovo volto alla competizione, ponendo un'enfasi ancora maggiore sulla meritocrazia e sull'importanza di ogni singola partita.





