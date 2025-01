Calcio Serie B - 21^ giornata. Sudtirol-Catanzaro 1-1. Bonini costruisce, Iemmello spreca

BOLZANO BOLZANO 12 GEN. – Da Bolzano arriva il tredicesimo pareggio per il Catanzaro di mister Caserta al termine di una gara immediatamente in discesa, pareggiata fulmineamente dal Sudtirol e sciupata da un rigore fallito da Iemmello sui titoli di coda del primo tempo.

Al primo affondo giallorossi in vantaggio. Anche grazie al vantaggio del vento a favore sul corner di Pontisso si avventano a due passi dalla linea di porta Scognamillo e Bonini che è l’ultimo a spingere in rete la palla. Immediata la reazione dei bolzanini che trovano un fortunoso pareggio (8’) sulla deviazione di Scognamillo che inganna Pigliacelli sulla conclusione di Pyyhtia (assist di Rover). Il pari mette le ali al Sudtirol che comanda il gioco. Al 18’ il destro di Rover termina sul fondo alla destra della porta giallorossa.

Poco dopo la mezzora si rivede in avanti il Catanzaro con un colpo di testa di Bonini, sulla punizione di Pometti, parato a terra da Poluzzi. Il Catanzaro risale e al 41’ il diagonale col sinistro di Brignola termina di poco a lato. In pieno recupero azione dubbia in area bolzanina con l’arbitro che immediatamente concede il rigore per fallo di Odogwu su Iemmello e Var che conferma, ma dal dischetto, al 51’, il capitano giallorosso calcia incredibilmente alle stelle vanificando la più favorevole delle occasioni.

Ripresa col Sudtirol col vento a favore: al 3’ Pigliacelli si oppone alla grande alla conclusione di Pyythia, nel frattempo mister Caserta, alla ricerca di nuove soluzioni, inserisce Coulibaly e D’Alessandro. Il passare dei minuti non genera grossi pericoli sotto porta su entrambi i fronti anche se al 26’ Zedadka impegna severamente Pigliacelli che si rifugia in corner e 4’ dopo Praszelik calcia sulla figura del portiere giallorosso sempre reattivo. Ancora Pyythia al 34’ e ancora Pigliacelli a dire di no col Catanzaro schiacciato dietro da una serie di corner che resiste fino al termine, sciupa nel recupero con D’Alessandro e porta a casa un pareggio non senza rimpianti in una gara dagli elevati contenuti agonistici con 6 cartellini gialli.

Carlo Talarico

Il tabellino:

SUDTIROL-CATANZARO 1-1

MARCATORI: 3’ pt Bonini (C), 8’ pt Pyyhtia (S).

SUDTIROL (3-5-2): Poluzzi; El Kaouakibi (1’ st Giorgini), Pietrangeli, Veselj; Molina (48’ st Davi S.), Praszelik, Martini (15’ st Belardinelli), Pyyhtia (41’ st Mallamo), Zedadka; Odogwu, Rover (41’ st Crespi). A disp.: Lamanna, Adamonis, Cagnano, Davi F., Kurtic, Kofler. All.: Castori.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Scognamillo, Antonini, Bonini; Brignola (11’ st D’Alessandro), Pompetti, Pontisso (31’ st Compagnon, 49’ st Seck), Pagano (11’ st Coulibaly), Situm; Iemmello, Pittarello. A disp.: Dini, Brighenti, Ceresoli, Cassandro, Maiolo, Koutsoupias, La Mantia, Biasci. All.: Caserta.

ARBITRO: Massimi di Termoli.

Assistenti arbitrali: Di Giacino e Fontano.

Quarto uomo: Sfira.

Var: Gualtieri. Avar: Maresca.

ESPULSO: nessuno.

AMMONITI: Pontisso (C), Pittarello (C), El Kaouakibi (S), Brignola (C), Crespi (S), Coulibaly (C).

NOTE: al 51’ pt Iemmello (C) calcia alto un rigore. Spettatori 3.169 di cui 614 ospiti, incasso non comunicato. Angoli: 7-2 per il Sudtirol. Recupero: pt 2+4’, st 4+2’.