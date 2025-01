Calcio Serie B, 22ª Giornata: CATANZARO vs PISA - Tutte le informazioni sui biglietti

CATANZARO - Cresce l’attesa per il match della 22ª giornata di Serie B, che vedrà il Catanzaro sfidare il Pisa.

L’incontro si terrà domenica 19 gennaio 2025 alle ore 15:00 presso lo Stadio Ceravolo e i tifosi sono già pronti a sostenere la propria squadra.

Per chi desidera partecipare, l'acquisto dei biglietti sarà disponibile a partire da martedì 14 gennaio 2025 alle ore 15:00.

Dove acquistare i biglietti

I biglietti possono essere acquistati sia online, tramite il portale ufficiale TicketOne, sia presso i punti vendita autorizzati di Catanzaro e altre città.

Ecco l’elenco dei principali punti vendita a Catanzaro:

Piazza dei Martiri Ungheresi SNC

Via Gioacchino da Fiore 38

Via della Stazione 28/30

Piazza Garibaldi 27

Via San Giorgio 5

Corso Mazzini 121

Viale Pio X 99 (Telefono: 0961055934)

Viale Isonzo 420

Via Carlo Pisacane 2 (Telefono: 3476552075)

Corso Mazzini 173/175

Via Brigata Catanzaro 67 (Telefono: 0961780516)

Per i tifosi di altre città, è possibile acquistare presso Via Vittor Pisati 12, Milano.

Dettagli di vendita

Inizio vendite: martedì 14 gennaio 2025, ore 15:00.

Chiusura vendite: domenica 19 gennaio 2025, ore 15:00.

Numero massimo di biglietti acquistabili per persona: 4.

Nota Bene: Il settore ospiti è momentaneamente chiuso in attesa delle decisioni delle autorità competenti.

Come arrivare

Per chi non conoscesse la città, tutti i punti vendita sono facilmente raggiungibili e ben distribuiti sul territorio urbano.

Per ulteriori informazioni, potete fare riferimento alle mappe disponibili sul portale ufficiale di TicketOne.

Non perdete l’occasione di sostenere il Catanzaro in una sfida cruciale per il campionato.

Affrettatevi a prenotare il vostro posto e preparatevi a vivere un pomeriggio di grande calcio!