Calcio Serie B. Duello Pasquale di alta quota: Catanzaro sfida il Parma al Tardini

Verso lo scontro titanico: Vivarini carica il Catanzaro per la Sfida contro il Parma

Alla vigilia di un incontro cruciale, Mister Vivarini del Catanzaro non si tira indietro. La vigilia di Pasqua vede una sfida importantissima contro il Parma, forse la squadra più forte del campionato. Con 2005 tifosi - e forse anche di più - a sostegno, Catanzaro si prepara ad affrontare una partita ad alti livelli.

"Non abbiamo pause", dichiara Vivarini, riferendosi alla continua azione del campionato che non si arresta nemmeno per le festività. L'allenatore sottolinea l'eccellenza dell'avversario e l'importanza di un pubblico che supporta la squadra con passione degna di Serie A. Con occhi puntati sull'imminente partita, Vivarini esalta il seguito di tifosi che Catanzaro si porta dietro, superato solo dalla Sampdoria.

Il Catanzaro si confronta con un distacco di 16 punti in classifica dal Parma, una distanza che secondo Vivarini è stata creata dalla qualità individuale dei giocatori avversari più che dal gioco di squadra. Il Parma è descritto come una squadra matura per la Serie A, con giocatori d'alta qualità e una struttura organizzativa solida, meriti attribuiti al lavoro dell'allenatore Pecchia.

Vivarini ricorda la partita dell'andata come un momento di crescita incredibile per il Catanzaro, un'occasione che ha permesso alla squadra di lavorare su aspetti cruciali come l'aggressività e la copertura delle palle lunghe. Tale scontro li ha portati a prendere consapevolezza delle proprie capacità e dell'essere all'altezza anche contro grandi squadre.

Sul fronte fisico, la squadra deve fare a meno di Brighenti e valutare le condizioni di D'Andrea, mentre gion è ancora in fase di recupero. La pausa del campionato ha permesso al Catanzaro di recuperare energie e di prepararsi al meglio per questa partita.

Infine, Vivarini prevede una gara offensiva da parte di entrambe le squadre, con il Catanzaro che non si discosterà dal suo approccio propositivo nonostante l'assenza di Brighenti. Il Parma, dominante nelle ultime partite, è atteso a giocare il suo gioco abituale. La strategia del Catanzaro è chiara: affrontare il Parma a testa alta, sfruttando al meglio le proprie capacità offensive e tattiche.

Il match tra Parma e Catanzaro promette scintille, con le due formazioni pronte a dare il massimo per onorare la propria città e i tifosi che non mancano mai di far sentire il proprio caloroso sostegno. Sarà senza dubbio una partita da non perdere per tutti gli appassionati di calcio.

Di seguito il video integrale della Conferenza con Mister Vivarini nel Pre-gara di Parma-Catanzaro





Di seguito il video integrale della Conferenza con Mister Pecchia nel Pre-gara di Parma-Catanzaro