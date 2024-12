Calcio. Serie B Mattia Compagnon: "gol, emozioni e nuove sfide al Catanzaro" (Video)

CATANZARO - Un gol esplosivo, poi il VAR: emozioni contrastanti

Dopo aver segnato un gol al 90°, facendo esplodere lo stadio "Ceravolo", l’intervento del VAR ha annullato quella che sembrava un’azione decisiva.

La Juventus come accademia di vita

Compagnon, cresciuto nella prestigiosa Juventus, ha sottolineato quanto quell’esperienza sia stata determinante per la sua crescita professionale e personale:

Una stagione di crescita e adattamento

L’annata in corso con il Catanzaro non è iniziata nel migliore dei modi per Compagnon, a causa di infortuni e difficoltà nel trovare spazio in una rosa competitiva.

Tuttavia, nelle ultime settimane, il giocatore ha mostrato segnali di rinascita:

Compagnon si è rivelato decisivo nell’ultima vittoria al 98°, contribuendo a sbloccare una serie di pareggi e a dare nuovo slancio al morale della squadra.

Adattabilità al servizio della squadra

Compagnon ha mostrato grande versatilità, adattandosi a ruoli diversi in campo, anche in posizioni non tradizionali per lui.

Sguardo al futuro: le sfide che attendono il Catanzaro

Con una serie di partite impegnative all’orizzonte, tra cui Palermo, Spezia e il derby, Compagnon è determinato a mantenere alto il livello di concentrazione:

Obiettivi personali e di squadra

Nonostante la reticenza a rivelare i suoi obiettivi personali, Compagnon è chiaro sulla sua priorità:

"Voglio fare il massimo per aiutare la squadra. Gli obiettivi personali restano privati, ma sono determinato a dare il meglio di me in ogni partita".