Calcio Serie B. Palermo-Catanzaro: Mister Dionisi carica i suoi in vista del big match (Video)

Il Palermo si prepara a ospitare il Catanzaro nella 17ª giornata del campionato di Serie B, un confronto che promette emozioni e tensioni.

Dopo la deludente prestazione contro la Carrarese, definita da Mister Dionisi "la più brutta della stagione", la squadra rosanero è chiamata a rispondere sul campo per riprendere il cammino verso le zone alte della classifica.





La conferenza stampa di Mister Dionisi: autocritica e determinazione

Nella conferenza stampa della vigilia, Mister Dionisi ha affrontato senza filtri le critiche ricevute dopo il match di Carrara.

"Abbiamo giocato a marce ridotte, e questo ci ha penalizzato duramente. Non possiamo permettercelo in una Serie B così competitiva," ha dichiarato il tecnico.

Dionisi ha ammesso di aver alzato i toni con la squadra già durante l'intervallo della gara precedente: "Sono arrabbiato, ma la rabbia deve trasformarsi in determinazione. Non bastano le parole, servono i fatti."

L'allenatore ha poi sottolineato l'importanza di mantenere alta l'intensità per tutta la durata della gara: "In Serie B non si vince giocando al di sotto delle proprie possibilità. Dobbiamo essere corti, aggressivi e vincere i duelli, soprattutto contro un avversario di qualità come il Catanzaro."





Ritiro e cambi tattici: il Palermo cerca risposte

La società ha deciso di mandare la squadra in ritiro dopo la sconfitta contro la Carrarese.

Secondo Dionisi, questa scelta è stata presa per "rendere tutti consapevoli del momento delicato che stiamo vivendo".

Durante il ritiro, il gruppo ha lavorato intensamente, e il mister ha anticipato possibili cambiamenti tattici per affrontare il Catanzaro, una squadra che ha perso meno partite e segnato più gol rispetto ai rosanero.

La lista degli assenti peserà sulle scelte del tecnico: Gomis, Blin, Salim e Saric non saranno disponibili, mentre altri giocatori sono stati valutati fino all'ultimo allenamento.

In attacco, si valuta la possibilità di schierare Brunori dal primo minuto, con il tecnico che ha evidenziato i miglioramenti del capitano in settimana: "Matteo è un giocatore fondamentale per noi. Dipenderà tutto dalla sua condizione fisica."





Il Catanzaro: un avversario ostico e in forma

Il Catanzaro arriva a questa sfida con grande entusiasmo, grazie a una vittoria al fotofinish contro il Modena, decisa da un gol al 98’.

La squadra calabrese, allenata da Fabio Caserta, si trova appena un punto sotto il Palermo in classifica, rendendo questo confronto uno scontro diretto per la zona playoff.

"Il Catanzaro è una squadra ben allenata, con una chiara identità di gioco. Conosco Caserta da anni, e lo rispetto molto," ha aggiunto Dionisi.





Le chiavi del match

Secondo Dionisi, l'intensità e l'atteggiamento mentale saranno fondamentali: "Dobbiamo essere aggressivi e riconoscerci nella nostra identità di squadra. La prestazione contro la Carrarese non rispecchia il Palermo degli ultimi due mesi."

In particolare, il tecnico ha posto l’accento sulla necessità di aumentare la presenza in area e migliorare la precisione sotto porta, dato che contro la Carrarese la squadra ha calciato 12 volte senza mai centrare lo specchio.

"È una questione di responsabilità. Non possiamo abbassare il baricentro e dobbiamo creare più occasioni concrete."





Una sfida che può segnare una svolta

Palermo-Catanzaro non è solo una partita, ma un banco di prova per entrambe le squadre.

Per il Palermo, rappresenta l’opportunità di rialzare la testa e dimostrare che il percorso di crescita intrapreso non si è interrotto.

Per il Catanzaro, è l’occasione per confermare di essere una delle sorprese del campionato.

L’appuntamento è fissato: lo Stadio Renzo Barbera sarà il teatro di una sfida che promette emozioni e potrebbe segnare una svolta per la stagione di entrambe le squadre.