Palermo-Catanzaro: Mister Caserta, 'Pronti a soffrire per un’altra vittoria' (Video)

Mister Caserta: a Palermo sarà una sfida difficile, ma siamo pronti a soffrire

Mister Fabio Caserta analizza la sfida Palermo-Catanzaro, sottolineando le difficoltà del match e il momento di forma del Catanzaro. Intervista e analisi pre-partita.

Alla vigilia dell’attesa sfida Palermo-Catanzaro, valida per il prossimo turno di Serie B, Mister Fabio Caserta si è espresso in conferenza stampa toccando diversi temi, tra analisi tecnica, stato di forma della squadra e aspettative per il match. Reduci dalla sofferta ma meritata vittoria contro il Brescia, il Catanzaro è chiamato a confermare il proprio momento positivo in un campo ostico come quello del "Renzo Barbera".

Un altro banco di prova: “Conta sempre portare a casa i tre punti”

Il tecnico calabrese ha ribadito che ogni partita vale tre punti, ma non ha nascosto l’importanza del morale dopo l’ultima vittoria:

"La vittoria contro il Brescia ci ha dato tanto a livello mentale, soprattutto per come è arrivata, con determinazione e sofferenza fino alla fine. Ma dobbiamo mettere un punto a quella partita e concentrarci sul Palermo, sarà una gara difficile contro una squadra costruita per vincere il campionato."

Caserta ha poi analizzato le difficoltà che potrebbe presentare la sfida di domani:

"Giocare a Palermo non è mai semplice, soprattutto per il calore del pubblico locale. Tuttavia, dobbiamo pensare a noi stessi e a ciò che possiamo fare per ottenere un risultato positivo. Ci saranno momenti in cui soffriremo, e dobbiamo essere pronti a reagire."

Formazione: dubbi in difesa e rientri importanti

La squalifica di Brighenti costringerà il mister a modificare l’assetto difensivo, un cambio forzato dopo 11 turni di continuità. Caserta ha aggiornato sulle condizioni di Antonini e Situm, entrambi rientrati da lunghi stop.

"Antonini ha lavorato con il gruppo tutta la settimana, ma viene da due mesi di inattività, quindi bisogna valutare se farlo partire titolare. Per Situm, invece, la situazione è diversa: si è allenato solo due giorni, sarà convocato ma difficilmente giocherà dall’inizio."

Le alternative, comunque, non mancano. Cassandro potrebbe essere schierato in difesa, con la possibilità di adottare sia il modulo a tre sia quello a quattro:

"Cassandro è un giocatore duttile, può ricoprire diversi ruoli. Valuterò domani quale sistema di gioco adottare, ma l’importante è mantenere l’equilibrio che abbiamo trovato nelle ultime settimane."

Palermo, una squadra in difficoltà ma temibile

Nonostante le difficoltà in classifica, il Palermo rimane una squadra pericolosa, costruita con ambizioni di promozione. Caserta ha sottolineato che il momento delicato dei rosanero potrebbe rappresentare una motivazione aggiuntiva per i padroni di casa:

"Sappiamo che affrontiamo una squadra che vuole riscattarsi. Da fuori si possono leggere certe difficoltà, ma la realtà la conoscono solo loro. Noi dobbiamo prepararci al meglio e restare concentrati sulla nostra prestazione."

Un Catanzaro più maturo e consapevole

Il Catanzaro sembra aver acquisito maggiore solidità tattica e caratteriale nelle ultime settimane. La vittoria contro il Brescia ha rappresentato una prova di maturità, come sottolineato dallo stesso allenatore:

"Rispetto a qualche mese fa, la squadra ha dimostrato di poter interpretare diversi sistemi di gioco. Il 4-4-2, per esempio, ci permette di essere più offensivi, e contro il Brescia abbiamo visto quanto sia efficace in determinate situazioni. Dobbiamo continuare su questa strada, consapevoli che il percorso è ancora lungo."

L’esplosione di gioia dopo Catanzaro-Brescia

Impossibile non menzionare l’esultanza sfrenata di Mister Caserta al triplice fischio contro il Brescia, un’immagine che ha fatto il giro del web.

"È stata una liberazione per tutti noi, dai giocatori ai tifosi. Venivamo da un periodo complicato e quella vittoria sofferta ci ha dato una spinta emotiva incredibile. Non è solo una questione di punti, ma di consapevolezza e fiducia."

Obiettivo: continuità

Il Catanzaro si prepara dunque a una sfida impegnativa, con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione e proseguire il proprio cammino in Serie B. Come ha ribadito Caserta, la chiave sarà non mollare mai:

"La nostra forza è la determinazione e la capacità di lottare fino alla fine. È questo che deve caratterizzarci in ogni partita."

