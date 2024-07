Calcio Serie B: Parma-Catanzaro 0-2. Biasci ed Antonini regalano una Pasquetta da sogno. Il commento e interviste post-partita del tecnico (Highlights-video)

PARMA 01 APR - A 34 anni dall’ultima apparizione del Catanzaro al “Tardini” i giallorossi giocano col piglio della grande squadra, pronti a colpire in maniera micidiale due volte (Biasci ed Antonini) nel primo tempo, infliggendo la prima sconfitta casalinga alla capolista.

Inizialmente il Parma è più intraprendente e al 9’ Scognamillo mura la conclusione di Man che si era liberato in velocità di Antonini. Ma il Catanzaro ci mette poco a far vedere di che pasta è fatto e sblocca il risultato: all’11’ la rete di Biasci, sbuca alle spalle di Circati, col sinistro sul cross sempre mancino di Situm dalla destra infila Chichizola sotto la curva che ospita i quasi duemila tifosi giallorossi. Il Parma non ci sta e si butta in avanti sempre con Man che al 18’ arriva davanti a Fulignati sull’imbucata di Bonny, ma il portiere giallorosso si oppone coi piedi e libera. Al 23’ il Catanzaro si fa vivo col controcross pericoloso di Biasci che esce di poco. Al 28’ Benedyczak tira dalla distanza ma la sfera termina alta e poi arriva il raddoppio calabrese, al 39’, con Antonini che sul corner di Vandeputte salta più in alto di Valenti e raddoppia. In pieno recupero (47’) una fucilata di Man trova Fulignati pronto alla respinta.

La ripresa parte coi ducali immediatamente in avanti come prevedibile, ma la prima occasione è giallorossa: al 4’ Iemmello salta il portiere di casa ma poi Del Prato evita guai maggiori. Il neo entrato Charpentier si rende pericoloso al 6’ liberando il diagonale che termina sul fondo. Al quarto d’ora una mischia in area giallorossa viene sbrogliata dalla difesa con fatica. I cambi chiamati in campo da Pecchia hanno qualche effetto: al 21’ la traversa di Sohm scuote il Catanzaro, poi, sul sinistro di Man, Veroli respinge sulla linea e il risultato non cambia. Al 37’ Ambrosino finalizza calciando male un’azione imbastita da Biasci, su capovolgimento di fronte Camara trova il muro Fulignati a dire di no. Il finale non regala emozioni col Catanzaro che controlla e porta a casa una vittoria storica in casa della capolista. Catanzaro tutta sogna.

Carlo Talarico

Il tabellino:

PARMA-CATANZARO 0-2

MARCATORI: 11’ pt Biasci (C), 39’ pt Antonini (C).

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Valenti (28’ st Ansaldi), Circati, Di Chiara; Estevez, Hernani (16’ st Sohm); Man (28’ st Camara), Bernabè, Benedyczak (16’ st Partipilo); Bonny (1’ st Charpentier). A disp.: Corvi, Turk, Zagaritis, Cyprien, Hainaut, Colak, Mihaila. All.: Pecchia.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo. Antonini, Veroli; Sounas (26’ st Oliveri), Petriccione (17’ st Pontisso), Verna, Vandeputte (42’ st Pompetti); Iemmello (17’ st Ambrosino), Biasci (42’ st Stoppa). A disp.: Borrelli, Sala, Krajnc, Miranda, Brignola, D’Andrea, Donnarumma. All.: Vivarini.

ARBITRO: Baroni di Firenze.

Guardalinee: Cipriani e Belsanti.

Quarto uomo: Galipò.

Var: Manganiello. Avar: Volpi.

ESPULSI: nessuno.

AMMONITI: nessuno.

NOTE: spettatori 14.642 (1.915 ospiti), di cui 5.814 paganti e 7.452 abbonati, incasso totale 140.332.45. Angoli: 8-5 per il Parma. Recupero: pt 2’, st 5’.

