Calcio Serie B. Rolando Maran alla vigilia di Brescia-Catanzaro: tra determinazione e strategie - Video

Sotto la guida di Rolando Maran, il Brescia affronta una partita cruciale per il proseguimento del campionato, tra rientri importanti e l'appello al calore dei tifosi.

BRESCIA - Alla vigilia del tanto atteso incontro Brescia-Catanzaro, il tecnico Rolando Maran condivide le sue riflessioni e strategie. In una settimana che si preannuncia cruciale per le sorti della squadra lombarda, l'attenzione si concentra sul recupero e sulle condizioni di Andrea Cistana, pilastro della difesa del Brescia. "Cistana sta bene, si è allenato con il gruppo e ha recuperato bene", afferma Maran, sottolineando però la sua consuetudine di non rivelare la formazione in anticipo, in segno di rispetto verso i suoi giocatori.

Il mister ricorda con amarezza la sconfitta contro il Parma, attribuendola non tanto a decisioni arbitrali discutibili, quanto piuttosto a momenti di gioco non capitalizzati dalla sua squadra. Tuttavia, riconosce che confrontarsi alla pari con la capolista ha rinforzato la consapevolezza e l'autostima del Brescia, nonostante la rabbia per un'occasione sfumata.

Guardando al futuro, Maran non vede l'incontro con il Catanzaro come l'ultima spiaggia, ma piuttosto come un'opportunità per consolidare il percorso di crescita della squadra, indipendentemente dalla posizione degli avversari in classifica. "È una partita importante per il nostro percorso", spiega, enfatizzando la necessità di mantenere un atteggiamento propositivo e di squadra.

L'allenatore invoca il sostegno dei tifosi, essenziale per trascinare la squadra verso risultati positivi, soprattutto in vista di una partita che si preannuncia aperta e combattuta contro il Catanzaro. Maran si sofferma anche sulle condizioni di alcuni giocatori chiave, come Paghera e Lezzerini, fornendo aggiornamenti sul loro recupero e sulla loro disponibilità.

In chiusura, un tocco di nostalgia con un ricordo personale legato ad Alberto Parosi, ex giocatore sotto la sua guida, celebrando un momento indimenticabile di vittoria in derby.

Maran si prepara quindi ad affrontare il Catanzaro con un mix di strategia e passione, conscio che ogni partita ha la sua storia e le sue sfide. Con una squadra unita e il sostegno dei tifosi, il Brescia si appresta a dare il massimo in campo, mirando a trasformare la consapevolezza acquisita in punti preziosi per la classifica.

LEGGI ANCHE

Calcio Serie B. Catanzaro mister Vivarini analizza la partita alla Vigilia di Brescia - Video

Di seguito il video integrale del tecnico Rolando Maran alla vigilia di Brescia-Catanzaro