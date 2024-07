Calcio Serie B. Catanzaro mister Vivarini analizza la partita alla Vigilia di Brescia - Video

Vivarini analizza la partita cruciale, tra recupero di giocatori chiave e strategie per superare un avversario "molto tosto". alla Vigilia di Brescia

CATANZARO - Alla vigilia di uno degli scontri più attesi della stagione, quello tra Brescia e Catanzaro, il tecnico Vincenzo Vivarini non nasconde le difficoltà e l'importanza cruciale dell'imminente sfida. Nonostante la recente sconfitta contro la Reggiana, il morale e l'ottimismo non mancano nel gruppo. "È una partita molto impegnativa," ammette Vivarini, sottolineando la qualità e la coesione del Brescia, una squadra "molto quadrata" e ricca di talenti capaci di ambire a "traguardi importanti".

Riflettendo sulla gara d'andata, Vivarini riconosce il bruciante rovescio come un momento di apprendimento. Una prima metà "straordinaria," seguita da un crollo nel secondo tempo, ha esposto le vulnerabilità del Catanzaro, lasciando "molto amaro in bocca". Tuttavia, il mister vede in quella sconfitta un'opportunità di crescita, sia dal punto di vista caratteriale che tecnico.

Analizzando la recente prestazione contro la Reggiana, Vivarini identifica un "problema tattico" piuttosto che un calo di motivazione, sottolineando la necessità di adattarsi a strategie di gioco in spazi ristretti e di migliorare l'attacco alla profondità. Questa introspezione dettagliata serve come base per la preparazione alla difficile trasferta di Brescia, dove il Catanzaro dovrà affrontare un avversario "molto tosto," come descritto dal tecnico.

Sotto la guida di Maran, il Brescia ha dimostrato solidità difensiva e capacità tattica, fattori che Vivarini riconosce come sfide significative. Tuttavia, la fiducia nelle potenzialità del suo team rimane alta. "Abbiamo sicuramente le possibilità per metterli in difficoltà," afferma, sottolineando l'importanza di abituarsi a questo tipo di partite ad alta tensione.

In vista della gara, Vivarini può contare su una squadra quasi al completo. Giocatori come Antonini, pienamente recuperato, e Donnarumma, in ottima forma, sono pronti a dare il loro contributo. Il tecnico del Catanzaro evidenzia anche l'importanza della crescita individuale dei giocatori, in particolare riferendosi alla maturazione e all'impegno richiesti a giovani talenti come Andrea, chiamati a fare la differenza sul campo.

Nell'imminente sfida contro il Brescia, il Catanzaro si prepara quindi con determinazione, consapevole delle difficoltà ma altrettanto fiducioso nella propria forza e nelle strategie messe a punto dal suo mister. Un incontro che promette scintille e che potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni di entrambe le squadre.

Di seguito il video integrale con il mister Vivarini alla vigilia di Brescia Vs Catanzaro