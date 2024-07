Calcio Serie C. La sfida verticale di mister Baldini: Crotone alla ricerca di stabilità tra mille incertezze - Video

Tra assenze pesanti e risultati altalenanti, il percorso di Crotone verso i play-off si presenta irta di ostacoli e sfiducia da superare.

CROTONE - In uno scenario calcistico sempre più competitivo, l'arrivo di Mister Baldini a Crotone ha suscitato una miscela di speranza e aspettativa. Con il club che naviga in acque turbolente, la missione di Baldini è duplice: evitare i pericolosi playout e consolidare un posto nei play-off. Questa trasferta a Monterosi assume così un'importanza cruciale.

Con il Monterosi penultimo in classifica e il Crotone che mira a rafforzare la sua posizione nei play-off, Baldini si trova di fronte alla sfida di allestire una formazione limitata dalle assenze, a causa di squalifiche e indisponibilità. Tuttavia, Mister Baldini respinge l'idea di cercare scuse: è una squadra composta da 22 giocatori, dove 11 giocano e 11 stanno in panchina, pronti a dare il loro contributo.

Nonostante le recenti prestazioni non all'altezza, con una sola vittoria nelle ultime 10 partite, Baldini si aspetta una svolta iniziando proprio da Monterosi. Insiste sull'importanza di una maggiore dedizione negli allenamenti e chiede ai suoi giocatori di mostrare fiducia e disponibilità massime, aspetti su cui la società ha già puntato.

La chiave del cambiamento, secondo Mister Baldini, è il cuore. È necessario mettere anima e passione oltre la professionalità classica per non naufragare come è successo in alcune recenti partite in casa. Cita l'esempio di una difficile partita a Messina, dove la squadra ha dimostrato di essere compatta e unita, superando ostacoli significativi.

Mister Baldini si apre anche sul fronte mentale, riconoscendo l'importanza del morale e dell'autostima. La squadra deve superare gli eventi recenti e rispondere alla chiamata di determinazione espressa dalla società. L'obiettivo è chiaro: raggiungere i traguardi professionalmente, con impegno e passione.

In preparazione allo scontro con il Monterosi, Baldini enfatizza la necessità di lavorare duramente e con il cuore. Sottolinea che dopo un mese al timone, ora conosce bene le forze della sua squadra, al di là dei moduli tattici.

L'approccio di Baldini è pragmatico e passionale. Si tratta di una corsa contro il tempo per infondere coesione e resistenza in una squadra che si è mostrata fragile nei momenti critici. La strada verso il recupero di fiducia e prestigio è impervia, ma la determinazione del mister e dei suoi giocatori non vacilla.

Mentre Baldini lavora per forgiare una squadra resiliente, le prossime partite saranno il vero banco di prova. Sarà il cuore, la determinazione e la coesione a decretare se il Crotone potrà effettivamente consolidare il suo posto nei play-off, smentendo i dubbi e solidificando il percorso di rinascita iniziato dal suo mister.





Di seguito il video integrale con il mister Baldini alla vigilia di Monterosi-Crotone