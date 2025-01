Calciomercato. Ufficiale: Marcello Piras in prestito al FC Crotone dall'US Catanzaro 1929

L’US Catanzaro 1929 ha ufficializzato la cessione temporanea del difensore Marcello Piras al FC Crotone. Il trasferimento, annunciato attraverso i canali ufficiali del club giallorosso, segna un importante movimento di mercato in vista della seconda parte della stagione calcistica.

Un giovane talento per la difesa rossoblù

Marcello Piras, classe 2002, si è distinto per le sue prestazioni solide e per la sua capacità di adattarsi a diverse situazioni tattiche. Cresciuto nel settore giovanile dell’US Catanzaro, il difensore è stato più volte elogiato per la sua disciplina in campo e per il contributo alla solidità difensiva della squadra.

Con il passaggio al FC Crotone, Piras avrà l’opportunità di crescere ulteriormente e di accumulare esperienza in un contesto altamente competitivo. Il club rossoblù, infatti, sta puntando su giovani talenti per rafforzare il proprio organico e migliorare i risultati sportivi.

Le parole del club

L’US Catanzaro ha espresso soddisfazione per l’accordo, sottolineando come il prestito rappresenti un’opportunità di crescita per il giocatore, che continuerà comunque a far parte del progetto a lungo termine del club giallorosso.

Anche il FC Crotone ha accolto con entusiasmo il nuovo innesto, sottolineando l’importanza di aggiungere un giovane promettente al proprio reparto difensivo.

Obiettivi per la stagione

L’arrivo di Piras al Crotone è visto come un tassello chiave per rafforzare la squadra, che punta a una stagione ambiziosa con l’obiettivo di raggiungere risultati significativi sia in campionato che in coppa.

Per Piras, questa nuova avventura rappresenta un’opportunità preziosa per dimostrare il suo valore e mettersi in luce agli occhi di tifosi e addetti ai lavori.