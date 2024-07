US Catanzaro 1929: da Calabria Football" nuovi soci per un futuro in Serie A" (Video)

Annunciata in diretta da Giuseppe Milicchio una svolta che potrebbe cambiare il destino del club giallorosso.

CATANZARO - Durante la puntata del 5 aprile 2024 di RTI Calabria Football, un'intervista con Giuseppe Milicchio ha creato fermento nel mondo del calcio catanzarese. Con toni prudenti ma inequivocabili, Milicchio ha suggerito che potrebbero esserci imminenti e significativi sviluppi nel futuro dell'US Catanzaro 1929.

"Un ingresso influente nel gruppo societario potrebbe essere all'orizzonte," ha dichiarato l'ospite, "con l'ambizione di elevarsi fino alla massima serie." Queste dichiarazioni hanno rapidamente fatto il giro dei professionisti del settore.

Se da un lato le parole di Milicchio hanno infiammato le speranze di vedere il Catanzaro in lizza per traguardi di prestigio, è doveroso rilevare che, per il momento, non si sono avuti riscontri ufficiali da parte del gruppo Noto. Quest'ultimo, che per Milicchio dovrebbe mantenere la leadership della società, non ha ancora preso posizione in merito alle indiscrezioni.

Dunque, il dubbio persiste: siamo forse all'alba di una nuova era per l'US Catanzaro 1929? Gli indizi si trasformeranno in annunci concreti? Il tempo sarà il solo a svelare se le aspettative suscitate da Milicchio saranno vero o false attendiamo comunicati ufficiali dalla famiglia Noto.

Di seguito il video della diretta sulla rete sportiva Live RTI Calabria Football vai al minuto: 1:26:07