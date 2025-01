Calciomercato Catanzaro: fatta per Quagliata e Gelmi, si attendono solo le ufficialità

Con l’arrivo certo di Azzi alla Cremonese via libera da parte dei lombardi per la partenza dell’esterno sinistro al Catanzaro. Gelmi sostituirà il partente Dini

Andrea Dini è il quinto elemento a lasciare il Catanzaro. La cessione del portiere al Catania (contratto biennale con gli etnei) ha costretto il DS Polito ad attivarsi per trovare il vice di Pigliacelli.

Tra i vari under su cui il dirigente ha puntato gli occhi tra cui Vismara e Russo, la scelta è poi ricaduta su Ludovico Gelmi di proprietà dell’Atalanta U23.

Il giovane classe 2001 ha accumulato una quarantina di presenze in LegaPro tra FeralpiSalò, Olbia e Monopoli. Con l’Atalanta ha vinto un campionato Primavera e due Supercoppa di categoria oltre ad aver conquistato una medaglia di bronzo con la nazionale azzurra all’Europeo Under17 del 2018.

Si attende in giornata l’ufficialità da parte della società giallorossa. Il suo arrivo a Catanzaro è con la formula del prestito secco fino a fine stagione.

Capitolo Quagliata

Sfoltita dunque parzialmente la rosa con i saluti da parte di Volpe al Cerignola - dove ha bagnato il debutto con una rete -, Piras al Crotone, Turicchia che è rientrato alla Juventus NG, Koutsoupias al Frosinone e per ultimo Dini al Catania, il DS Polito ha praticamente definito il passaggio dell’esterno sinistro tutta fascia Giacomo Quagliata proveniente dalla Cremonese.

In serata è previsto il suo arrivo in Calabria e domani sono in programma le visite mediche.

Il suo arrivo era vincolato all’acquisto da parte dei lombardi dell’esperto Azzi, altro elemento seguito dal Catanzaro. Definita ormai quest’ultima operazione la cremonese ha dato il via libera per far arrivare a Catanzaro il forte esterno classe 2000.

Si attendono notizie anche per il centrocampo

Per restare sul fronte acquisti il DS Polito è alla ricerca di un centrocampista duttile in grado di agire alle spalle della difesa ma anche da incursore e interditore.

Si è fatto in questi giorni il nome di Camara del Parma ma la trattativa appare molto complicata in quanto i ducali difficilmente vorranno privarsene.

Altro nome che circola è quello di Majer della Cremonese ma al di là di una serie di contati con la società grigiorossa, una trattativa vera e propria non è mai iniziata.

Il giocatore è richiesto, tra le altre, anche dal Cosenza ma ha fatto sapere che con i silani non è disposto a giocare.

Maurizio Martino