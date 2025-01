Calciomercato Catanzaro: Gelmi in giallorosso, Dini saluta e vola al Catania

Il calciomercato invernale porta novità importanti in casa US Catanzaro 1929, con movimenti significativi per il reparto portieri.

La società giallorossa ha ufficializzato l’arrivo di Ludovico Gelmi, giovane estremo difensore classe 2001, che vestirà la maglia del Catanzaro fino al 30 giugno 2025.

Gelmi approda in Calabria con la formula del prestito secco dall’Atalanta U23, una mossa che sottolinea l’intenzione del club di investire su giovani di prospettiva per il futuro.

Contestualmente, il Catanzaro saluta Andrea Dini, ceduto a titolo definitivo al Catania FC.

L’ormai ex portiere giallorosso lascia la squadra con la gratitudine della società per l’impegno e la professionalità dimostrati durante i mesi trascorsi al "Ceravolo".

Gelmi: un talento in cerca di conferme

Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, Gelmi ha già dimostrato il suo valore nelle giovanili nerazzurre e ora è pronto a mettersi alla prova in un ambiente competitivo come quello del Catanzaro.

L’arrivo del giovane portiere potrebbe rappresentare una ventata di freschezza tra i pali e un’opportunità per consolidare la difesa giallorossa nella seconda parte della stagione.

Dini: un nuovo capitolo in rossazzurro

Per Andrea Dini, invece, si apre un nuovo capitolo della sua carriera a Catania.

La squadra siciliana, impegnata nella scalata alle categorie superiori, punta sull’esperienza del portiere classe 1996 per rafforzare il proprio organico.

La strategia del Catanzaro

Questi movimenti di mercato dimostrano una gestione attenta e strategica da parte del club calabrese, che non solo guarda al presente ma pianifica anche in ottica futura.

L’arrivo di Gelmi è il segnale di un progetto che punta su giovani di qualità, mentre la cessione di Dini risponde alla necessità di ricalibrare l’organico.

Con queste operazioni, il Catanzaro continua a dimostrare ambizione e capacità di muoversi con decisione sul mercato, restando fedele alla sua missione di crescita e consolidamento tra le protagoniste del panorama calcistico italiano.