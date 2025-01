Calciomercato Catanzaro, il punto della situazione in attesa della ripresa del campionato

Il DS Polito è molto attivo alla ricerca degli elementi che garantirebbero maggiore qualità alla rosa, e domenica è prevista la ripresa del campionato

Un gennaio molto intenso attende il Catanzaro alla ripresa del campionato dopo la sosta invernale. Un mese fondamentale anche in ottica calciomercato durante il quale la dirigenza giallorossa si attiverà ancor più di quanto abbia fatto finora in maniera oculata e lungimirante con mosse adeguate per continuare a crescere e costruire una base solida in prospettiva.

Presente e futuro s’intrecciano pensando a rendere più competitiva la rosa senza stravolgimenti e con le giuste ambizioni da parte della società giallorossa.

Il presente impone la necessità di trovare quegli elementi di qualità in grado di colmare le lacune che lo schema di gioco ormai consolido ha evidenziato.

Limiti che sono evidenti anche sia dal punto di vista numerico in difesa, sia per le precarie condizioni fisiche di alcuni elementi di centrocampo.

Antonini può dare ampie garanzie in difesa ma è chiaro che a fronte di un’offerta particolarmente allettante il brasiliano potrebbe andar via.

Ciò comporterà la necessità di rinforzare il pacchetto arretrato con l’arrivo di due centrali, non solo di uno.

Per la mediana sembra confermata la permanenza di Pagano, arrivato in prestito dalla Roma a inizio stagione, che cercherà di ritagliarsi maggiore spazio.

Bisognerà però valutare attentamente le condizioni di Coulibaly, vero oggetto misterioso - oltre a Turicchia in procinto di interrompere il prestito per fare ritorno alla Juventus - che a parte i pochi minuti nei quali è stato chiamato in causa ha trascorso più tempo in infermeria che in campo.

Discorso più o meno analogo riguarda il greco Koutsoupias fortemente voluto in estate dal DS nonostante il grave infortunio della passata stagione.

Per restare Sul fronte uscite sembra imminente l’addio del portiere Dini destinato al Catania.

Al suo posto dovrebbe arrivare il giovane Vismara di proprietà dell’Atalanta e attualmente in prestito alla Sampdoria.

Nonostante la sua giovane età (20) ha grandi doti fisiche e un futuro senz’altro roseo.

La partenza di Dini lascerebbe libero uno slot per l’arrivo di un over.

Altro elemento che potrebbe lasciare Catanzaro è Brignola che ha richieste in B (Cittadella) e in C (triestina) anche se al momento offerta e domanda sembrano lontane.

Pur se non rappresenta una priorità, potrebbe ro esserci novità anche per il reparto avanzato.

È caldo il nome di De Luca che Polito vorrebbe portare in Calabria.

A lasciargli il poso sarebbe La Mantia nonostante si sia dimostrato molto utile per il gioco delle Aquile sia pur nelle poche occasioni in cui è stato schierato.

Diversi e tutti ugualmente suggestivi sono i nomi che circolano in entrata.

Quagliata è un profilo sul quale il DS Polito si sta attivando.

L’esterno sinistro della Cremonese sta trovando poco spazio e rappresenta un elemento che occuperebbe la corsia sinistra nel 3-5-2 di mister Caserta.

In alternativa il talento brasiliano del Cagliari Azzi, in scadenza con esperienza sia in A sia in B capace di coprire l’intera fascia dotato di gran corsa e prestanza fisica.

Altro nome importante è quello dello sloveno Majer, centrocampista della Cremonese, profilo di indubbio valore che tra i grigiorossi non sta trovando molto spazio.

Stiamo parlando di calciatori che garantirebbero qualità ed esperienza ad una squadra che cercherà di guadagnare un piazzamento playoff.

Il Catanzaro è atteso nell’arco del mese da 4 gare (Sudtirol, Pisa, Brescia, Cesena) che daranno certamente indicazioni precise su quale potrebbe essere il futuro dei giallorossi specie se i risultati che si conseguiranno permetteranno di non allontanarsi più di tanto dall’attuale posizione.

In tal caso le prospettive saranno più che rosee, magari grazie anche all’apporto degli acquisti su menzionati che potrebbero arrivare senza attendere i fatidici ultimi giorni di calciomercato.

Maurizio Martino