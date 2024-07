Calciomercato Catanzaro, si fanno i primi nomi

Fitta la lista dei calciatori che il DS Polito sta prendendo in considerazione per rinfoltire un organico che verrà ulteriormente scremato dopo gli addii di Vandeputte e Fulignati





Iniziato da poco meno di una settimana il calciomercato comincia ad entrare nel vico. Lo è ancor di più per il Catanzaro che ha cominciato tardi rispetto alle altre contendenti per la “querelle Vivarini” che si è prolungato decisamente oltre il dovuto e per la conseguenziale tardiva ufficialità del nuovo tecnico.

Il DS Polito è quindi iperattivo nel tentativo di consegnare a mister Caserta un organico numericamente sufficiente ma comunque di qualità in vista del ritiro che inizierà giorno 21.





MOVIMENTI IN USCITA

Al momento le uscite certe sono quelle di Vandeputte e Fulignati che come noto si sono accasati entrambi a Cremona. Un terzo addio pressoché imminente potrebbe essere quello del centrocampista Luca Verna, richiesta da 2-3 società di serie C. A puntare forte sul mediano-incontrista è il Catania che vuole portarlo alle falde dell’Etna per rinforzare una squadra decisa a raggiungere la promozione diretta in B.

Dopo 4 anni di militanza nel Catanzaro il veterano bandiera dei giallorossi è pronto a cambiare aria per tuffarsi in una nuova avventura nella quale metterà a disposizione la sua lunga esperienza. Altri movimenti in uscita non sono da escludere viste le tante richieste pervenute alla società del patron Noto. Una tra le più importanti riguarda il greco Sounas che è molto appetito dall’Avellino, altra società che al pari del Catania vorrebbe puntare alla promozione. Sempre gli irpini hanno chiesto informazioni anche sul difensore Scognamillo.





MOVIMENTI IN ENRATA

Il DS Polito darà comunque priorità ai movimenti in n entrata proprio per i motivi spiegati in premessa. Sono diversi i nomi che circolano. Vediamo ruolo per ruolo quali sono i calciatori con i cui agenti e società di appartenenza sono stati effettuati i primi sondaggi-

PORTIERI

Pigliacelli in uscita dal Palermo, Vannucchi svincolatosi dal Taranto e Pizzignacco che ha disputato una buona stagione con la Feralpisalò nonostante la retrocessione dei gardesani. Sono questi i tre più gettonati anche se quest’ultimo appare in leggero ribasso visto anche il nome nuovo emerso nelle ultime ore. Si tratta di un elemento di esperienza e dalle qualità indiscusse: Chichizola del Parma.

DIFENSORI

Di Gennaro della Carrarese chiesto anche dal Catani;

Mangraviti del Brescia sul quale già dallo scorso il DS Magalini aveva puntato gli occhi;

Bonini della V. Entella; classe 2001;

CENTROCAMPISTI

Per la zona nevralgica i nomi che vanno per la maggiore sono quelli di Talarico e Della Morte e soprattutto di Mattia Compagnon di proprietà della Juventus. L’anno scorso ha militato nella squadra torinese che ha disputato la serie C (Next Gen).

ATTACCANTI

Pedro Mendes, è il nome che più di tutti la stampa nazionale ha accostato al Catanzaro nonostante le tante richieste. Il "Toro" con le 11 reti siglate nella passata stagione non è riuscito a salvare l’Ascoli dalla retrocessione. Tra gli under si fa con insistenza il nome del classe 2002 Ianesi, attaccante del Pontedera.





Maurizio Martino