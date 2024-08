Calciomercato: ecco tutti i colpi di mercato estivo della Serie B 2024- 2025

Calciomercato Serie B: Catanzaro protagonista nel finale di mercato estivo 2024

Il calciomercato estivo 2024 si è chiuso con una serie di mosse strategiche da parte delle squadre di Serie B, con il Catanzaro particolarmente attivo nelle ultime ore.

Le squadre hanno effettuato acquisti significativi per rinforzare le loro rose in vista della nuova stagione.

Catanzaro ha sfruttato al meglio il finale di mercato, assicurandosi quattro nuovi giocatori che potranno fare la differenza.

Il club ha completato l'acquisto a titolo definitivo di Mamadou Coulibaly dalla Salernitana, un centrocampista che porterà fisicità e solidità alla mediana del Catanzaro.

La sua capacità di recuperare palloni e impostare il gioco sarà fondamentale per l'equilibrio della squadra.

In attacco, l'arrivo di Andrea La Mantia dalla SPAL in prestito rappresenta un colpo importante per il Catanzaro.

La Mantia è noto per la sua capacità di finalizzare le azioni offensive e il suo contributo sarà essenziale per aumentare il potenziale offensivo della squadra.

Inoltre, il centrocampo sarà ulteriormente rinforzato con l'acquisto definitivo di Marco D'Alessandro dal Monza, un giocatore duttile e con grande esperienza, capace di giocare sia come interno che come esterno offensivo.

Completa il quadro dei nuovi arrivi Philipp Breit, difensore proveniente dalla SPAL in prestito, che porterà stabilità e sicurezza alla linea difensiva.

Anche Cosenza ha fatto mosse significative nell'ultimo giorno di mercato, puntando su giocatori che possano apportare esperienza e qualità.

Manuel Marras, ceduto in via definitiva dalla Reggiana, è un centrocampista di grande tecnica e visione di gioco, capace di creare occasioni da gol e servire assist decisivi.

La sua esperienza sarà un'arma in più per la Reggiana nella lotta per il campionato .

A centrocampo, l'arrivo di Giacomo Ricci dal Bari a titolo definitivo rappresenta un altro colpo di spessore.

Ricci è noto per la sua solidità difensiva e capacità di spinta sulla fascia, caratteristiche che lo rendono un elemento prezioso per la squadra.

In attacco, Cosenza ha assicurato il prestito di Luca Strizzolo dal Modena.

Strizzolo è un attaccante versatile, capace di giocare in diverse posizioni del fronte offensivo e di adattarsi rapidamente alle esigenze tattiche della squadra.

Di seguito l'elenco completo dei movimenti di calciomercato della Serie B

Acquisti e cessioni

- Kouda Rachid (Centrocampista) - Da Parma a Spezia, temporaneo

- Djankpata Halid (Centrocampista) - Da Everton FC a Spezia, definitivo

- Filippo Grosso (Centrocampista) - Da Juventus a Frosinone, definitivo

- Cesar Alejandro Falletti Dos Santos (Attaccante) - Da Cremonese a Bari, temporaneo

- Pawel Kamil Jaroszynski (Difensore) - Da MKS Cracovia a Salernitana, definitivo

- Lorenzo Simic (Difensore) - Da Maccabi Haifa a Bari, temporaneo

- Antonio Mirko Colak (Attaccante) - Da Parma a Spezia, definitivo

- Frank Tsadjout (Attaccante) - Da Cremonese a Frosinone, temporaneo

- Stefano Piccinini (Difensore) - Da Sassuolo a Cittadella, definitivo

- Leonardo Mendicino (Centrocampista) - Da Atalanta a Cesena, temporaneo

- Nicholas Pierini (Attaccante) - Da Venezia a Sassuolo, definitivo

- Davide Voltan (Attaccante) - Da Feralpisalò a Cittadella, definitivo

- Anthony Partipilo (Centrocampista) - Da Parma a Frosinone, temporaneo

- Manuel Marras (Centrocampista) - Da Cosenza a Reggiana, definitivo

- Gianmarco Ferrari (Difensore) - Da svincolato a Salernitana, definitivo

- Mamadou Coulibaly (Centrocampista) - Da Salernitana a Catanzaro, definitivo

- Ajdin Hrustic (Centrocampista) - Da Hellas Verona a Salernitana, definitivo

- Stiven Shpendi (Attaccante) - Da Empoli a Carrarese, temporaneo

- Andrea La Mantia (Attaccante) - Da SPAL a Catanzaro, temporaneo

- Tudor Nicolae Suciu (Difensore) - Da FCSB FC a Sassuolo, definitivo

- Ernesto Torregrossa (Attaccante) - Da svincolato a Salernitana, definitivo

- Oliver Abildgaard Nielsen (Centrocampista) - Da Como a Pisa, temporaneo

- Michele Cavion (Centrocampista) - Da Vicenza a Carrarese, temporaneo

- Tommaso Maressa (Centrocampista) - Da Juventus a Carrarese, definitivo

- Giacomo Ricci (Centrocampista) - Da Bari a Cosenza, definitivo

- Luca Strizzolo (Attaccante) - Da Modena a Cosenza, temporaneo

- Alessandro Tripaldelli (Difensore) - Da SPAL a Bari, definitivo

- Marco D'Alessandro (Centrocampista) - Da Monza a Catanzaro, definitivo

- Gregorio Morachioli (Attaccante) - Da Bari a Juve Stabia, definitivo

- Andrea Favilli (Attaccante) - Da Genoa a Bari, temporaneo

- Philipp Breit (Difensore) - Da SPAL a Catanzaro, temporaneo

- Niccolò Fortini (Difensore) - Da Fiorentina a Juve Stabia, temporaneo

- Giuseppe Caso (Attaccante) - Da Frosinone a Modena, definitivo

- Coli Saco (Centrocampista) - Da Napoli a Bari, temporaneo

- Petar Stojanovic (Difensore) - Da Empoli a Salernitana, temporaneo

Il calciomercato della Serie B 2024 si è chiuso con movimenti chiave da parte di molte squadre, con Catanzaro che ha fatto scelte strategiche per rinforzare le sue formazioni.

Mentre la stagione si avvicina, le nuove acquisizioni sono pronte a dimostrare il loro valore sul campo e a portare le loro squadre al successo.

Rimanete aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi sulle squadre della Serie B!