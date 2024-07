Calciomercato: le ultime notizie dalla Serie B trattative in entrata e uscita, i dettagli

ROMA 6 LUG. - Le Trattative e i movimenti più interessanti dell'Estate. Da Tello a Caso fino a Lepore: i nomi più caldi del calciomercato di Serie B

Con la stagione 2023-2024 andata in archivio, per i club di Serie B è tempo di calciomercato. Un mercato da non poter fallire vista la solita alta competitività che si prospetta anche nel prossimo campionato con squadre importanti, big che non possono fallire e compagini ambiziose. I primi movimenti di calciomercato tra voci e trattative più concrete si sono già registrati e di seguito le voci di mercato più recenti riguardanti la Serie B.

Il Sassuolo targato Palmieri–Grosso

Il Sassuolo si appresta ad affrontare il prossimo campionato di Serie B con l’obiettivo di centrare subito il ritorno in massima serie. Tra i primi obiettivi in entrata, secondo quanto riporta il *Corriere dello Sport*, ci sarebbe Giuseppe Caso. L’esterno classe 1998 è reduce dalla stagione in Serie A con il Frosinone e potrebbe lasciare i ciociari per tuffarsi in una nuova avventura. Sul calciatore c’è anche l’interesse del Palermo del neo allenatore Alessio Dionisi e proprio grande ex neroverde.

I movimenti della Salernitana

Sono giorni movimentati in casa Salernitana con l’addio di Sottil dopo neanche un mese dall’arrivo ed il conseguente incarico affidato a Martuscello. Bisogna dunque riprogrammare al più presto possibile la strategia di mercato ed individuare possibili colpi funzionali. Tra questi, come riporta *Salernitananews*, ci sarebbe un mediano, chiave per il gioco dell’ex vice di Maurizio Sarri e da qui è spuntato il nome di Michele Castagnetti, storico veterano della Serie B in forza alla Cremonese. I grigiorossi però, fanno muro e non vogliono privarsi del play, autore di un’ottima stagione, per andare a rinforzare una diretta rivale. Le alternative per i granata sono Benali dal Bari o Palmiero dell’Avellino.

Pisa e la nuova era Inzaghi

Il Pisa prosegue con la sua preparazione in vista della prossima stagione sportiva. Con l’arrivo di Pippo Inzaghi sulla panchina, i nerazzurri stanno provando a fornire al nuovo tecnico la rosa migliore per affrontare la prossima Serie B. Il mercato, come sappiamo, è spesso dettato da opportunità da cogliere e l’ultima voce sui toscani riguarda proprio una di queste situazioni. Difatti, come riporta Tuttomercatoweb, l’occasione si chiama Franco Lepore, esterno destro da poco svincolato dopo l’avventura con il Lecco. Il laterale trentottenne porterebbe esperienza e duttilità al team ed il direttore sportivo Vaira sta verificando la fattibilità dell’operazione. Occhio però alla fitta concorrenza dalla Serie C, con Renate, Pergolettese e Rimini che sondando l’ex Lecce.

Aumentano le pretendenti per Armand Laurienté

L’attaccante del Sassuolo, quasi certamente, non farà parte della rosa chiamata ad affrontare la prossima Serie B. Nelle ultime settimane diversi club hanno mostrato interesse per il calciatore classe 1998, su tutti il Besiktas. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, tuttavia, nella corsa al centravanti neroverde si sarebbe inserito anche il neo promosso Parma. I ducali, infatti. lo considerano il primo obiettivo per l’attacco. Durante l’ultimo campionato di Serie A ha collezionato cinque gol e sei assist.

Cambiamenti in casa Catanzaro

In casa Catanzaro sono state settimane di gradi cambiamenti, dai vertici dirigenziali fino alla guida tecnica. Dagli addii del DG Diego Foresti e del Ds Giuseppe Magalini fino al saluto abbastanza controverso con l’allenatore Vincenzo Vivarini. Al loro posto sono arrivati Paolo Morganti e Ciro Polito. rispettivamente DG e DS, mentre Fabio Caserta sarà il nuovo tecnico. I movimenti in uscita, tuttavia, hanno riguardato anche i calciatori, con Vandeputte e Fulignati accasatisi alla Cremonese. Proprio l’argomento portiere è un tema caldo in casa giallorossa. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della “Gazzetta del Sud” i principali indiziati per il ruolo di estremo difensore sono Mirko Pigliacelli, di proprietà del Palermo, e Gianmarco Vannucchi, svincolatosi dal Taranto dopo due stagioni trascorse con la maglia del club ionico.

Le trattative in casa Brescia

La formazione guidata da Rolando Maran, artefice della qualificazione ai playoff durante l’ultima stagione, si appresta a ripartire in vista del nuovo campionato. Nel frattempo, come detto, inizia a prendere forma anche il calciomercato della Rondinelle. Secondo quanto riporta *BresciaOggi*, la società di patron Cellino avrebbe messo gli occhi su Tommaso Biasci, attaccante del Catanzaro che durante l’ultimo campionato di Serie B ha messo a segno 11 reti. La trattativa resta difficile, ma è probabile che nei prossimi giorni possano esserci nuovi sviluppi.

Movimenti tra i pali per il Cosenza

I rossoblù devono infatti far fronte alla partenza di Leonardo Marson, passato in settimana all’Avellino nel girone C di Serie C. Il neo DS Delvecchio ha quindi iniziato a sondare diversi profili da affiancare ad Alessandro Micai come vice. Secondo quanto riporta *tifocosenza.it* i nomi principali sono quelli di Samuel Pizzignacco, reduce dalla stagione con la Feralpisalò, Luca Gemello, svincolatosi dal Torino, e Alessandro Russo del Trento.

La Sampdoria e le vendite necessarie

Prosegue a passo spedito il calciomercato e con esso anche tutte le trattative che riguardano club di Serie B che stanno puntando a ritoccare le proprie rose per essere il più competitivi possibile. La Sampdoria nello specifico, visti i problemi economici dovuti alle varie vicende sul passaggio di proprietà, sarà costretta a vendere qualche pezzo pregiato per far cassa. Tra gli indiziati a lasciare c’è Manuel De Luca, centravanti blucerchiato che si è reso protagonista di un super finale di stagione. Tutto ciò ha portato ad interessamenti concreti da parte di Spezia, Bari e Cremonese in Serie B e dell’Empoli in Serie A. Le pretendenti non mancano ed il direttore sportivo Accardi proverà a strappare il migliore accordo possibile. Lo riporta *Calciospezia*.

Pisa alla ricerca di rinforzi

Il Pisa sta cercando risorse importanti per rinforzare e migliorare la propria rosa in vista della prossima stagione di Serie B. L’obiettivo è raggiungere i playoff ed essere ambiziosi. L’allenatore Filippo Inzaghi e il direttore sportivo Davide Vaira sono al lavoro per sistemare il centrocampo, uno dei reparti maggiormente sotto i riflettori. Oltre al nome di Viola, il preferito, secondo quanto riporta *Calciopisa.it*, ci sarebbe anche quello di Fabrizio Caligara dell’Ascoli. Il giocatore classe 2000 è retrocesso in Serie C e potrebbe volere rimettersi in gioco in Serie B. Inzaghi lo ha già allenato al Brescia. Le prossime setti