Calciomercato Sassuolo: valutazioni in corso per Turati, Ghion e D'Andrea

Valutazioni in Corso per Turati, Ghion, D'Andrea e Altri Giocatori di Ritorno. Obiettivi di Cessione e Nuovi Acquisti per Equilibrare il Bilancio.

Il Sassuolo sta per affrontare un periodo cruciale di valutazione dei giocatori attualmente in prestito che faranno ritorno alla base. Tra questi, il portiere Stefano Turati, insieme a Ghion, D'Andrea, Moro e Alvarez, saranno oggetto di analisi da parte del tecnico Fabio Grosso e della dirigenza emiliana.

Portiere e Difensori: Turati e Pieragnolo

Stefano Turati, con ambizioni di Serie A, rimane un punto fermo per il Sassuolo, salvo offerte eccezionali che potrebbero far vacillare la società. Anche Edoardo Pieragnolo, terzino sinistro classe 2003, tornerà dopo il prestito alla Reggiana per essere valutato dallo staff tecnico.

Centrocampisti e Attaccanti: Ghion, D'Andrea, Alvarez e Moro

Tra i centrocampisti, Andrea Ghion e Luca D'Andrea, protagonisti nel Catanzaro di Vincenzo Vivarini nonostante recenti infortuni, torneranno per essere rivalutati. In attacco, Agustin Alvarez, dopo un prestito alla Sampdoria con un solo gol segnato, è pronto a mettersi nuovamente a disposizione di Fabio Grosso. La dirigenza dovrà valutare anche Samuele Mulattieri e Luca Moro per decidere la strategia migliore per il futuro.

Strategie di Mercato: Vendere per Ripartire

Il Sassuolo è impegnato non solo nei ritorni dai prestiti ma anche nelle cessioni e nei nuovi acquisti. L'agente di Pinamonti ha dichiarato che il giocatore sarà sicuramente protagonista in Serie A, ma bisogna trovare l'incastro giusto. Matheus Henrique, ad esempio, potrebbe trasferirsi al Cruzeiro per una cifra di 10 milioni di euro più bonus, un'operazione che contribuirebbe a riequilibrare il bilancio del club.

La prossima stagione sarà determinante per il Sassuolo, con la necessità di prendere decisioni rapide e strategiche per valorizzare i talenti di ritorno e puntare su nuovi obiettivi di mercato.