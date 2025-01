Calciomercato Serie B: Giacomo Quagliata al centro dei rumors

Giacomo Quagliata, terzino sinistro classe 2000, è uno dei nomi caldi del calciomercato di gennaio per la Serie B. Attualmente in forza alla Cremonese, il giocatore di origini siciliane ha attirato l'attenzione di diversi club della categoria, tra cui AC Reggiana e US Catanzaro. Vediamo nel dettaglio la situazione e i numeri del difensore.

Profilo del giocatore

Nome: Giacomo Quagliata

Data di nascita: 19 febbraio 2000 (24 anni)

Luogo di nascita: Palermo, Italia

Altezza: 1,80 m

Piede preferito: Sinistro

Posizione principale: Terzino sinistro

Ruolo alternativo: Centrocampista di sinistra

Nazionalità: Italiana

Esperienza in Nazionale: Italia U21 (3 presenze, 1 gol)

Statistiche stagione 2024/25

Cremonese

Partite giocate (Serie B): 11

Assist: 1

Minuti giocati: 464

Coppa Italia: 1 presenza (90 minuti)

Totale stagionale: 12 presenze, 1 assist in 554 minuti

Nonostante l’assenza di reti, Quagliata si è dimostrato un giocatore affidabile nel reparto difensivo della Cremonese, con prestazioni solide che hanno suscitato interesse sul mercato.

Rumors di mercato

Secondo gli utenti di Transfermarkt, i principali club interessati a Quagliata sono:

US Catanzaro: 39% di probabilità

AC Reggiana: 17% di probabilità

Entrambi i club di Serie B vedono in Quagliata un rinforzo strategico, grazie alla sua capacità di coprire la fascia sinistra sia in fase difensiva che offensiva.

Valore di mercato

Valore attuale: 1,00 milioni di euro

Valore massimo raggiunto: 2,00 milioni di euro (settembre 2022)

Quagliata, acquistato dalla Cremonese nel luglio 2022 per 2 milioni di euro, è sotto contratto con il club lombardo fino al 30 giugno 2026. Questo dettaglio potrebbe influire sulla trattativa, rendendo necessario un investimento significativo per il suo eventuale trasferimento.

Carriera: Tra Serie B e Olanda

Quagliata ha mosso i primi passi nel settore giovanile della Pro Vercelli prima di approdare al Bari e successivamente all'estero con l'Heracles Almelo in Olanda. Il ritorno in Italia con la Cremonese ha segnato una nuova fase della sua carriera, consolidandolo come un talento emergente in Serie B.

Possibile futuro: Catanzaro o Reggiana?

La decisione finale spetterà alla Cremonese e al giocatore stesso, ma l'interesse del Catanzaro, attualmente in lotta per la promozione, sembra più concreto. Un trasferimento al club calabrese potrebbe rappresentare per Quagliata un'opportunità di crescita, sia a livello tecnico che di visibilità.

Conclusioni

Con un valore di mercato di 1 milione di euro e prestazioni costanti in Serie B, Giacomo Quagliata rappresenta uno dei profili più interessanti del calciomercato invernale. Il futuro del terzino siciliano sarà probabilmente deciso nelle prossime settimane, con Catanzaro e Reggiana in pole position per assicurarsi il suo cartellino.